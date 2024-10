Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 torna alla vittoria contro Firenze

PalaFenera che si conferma fortino per le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri '76, che tra le mura amiche superano per 3-2 la "bestia nera" Bisonte Firenze. Al tie-break, infatti, le biancoblù di coach Bregoli interrompono una striscia negativa contro la formazione toscana che durava da ben cinque gare.

Dopo un primo set vinto in scioltezza (25-13, con sette servizi vincenti), le Chieresi si impongono con qualche fatica nel secondo (25-23). Firenze non è venuta a Chieri solo in visita e, trovato il giusto assetto con forze fresche dalla panchina, passa al contrattacco, e trascinata dalla schiacciatrice bielorussa Davyskiba (miglior realizzatrice del match, con 20 punti) si impone dopo una bella rimonta nel terzo set (22-25) e più nettamente quarto set (17-25).

Nel quinto set Firenze è ancora in palle e con la Davyskiba trova il doppio vantaggio (7-9). Chieri risponde con i muri di Anthouli e Omoruyi (MVP del match), trovando poi la vittoria sul 15-12.

"Non c’è mai niente di semplice in questo campionato. - commenta capitan Spirito - L’inizio di gara è stato appannaggio nostro perché loro hanno sbagliato tanto, poi è uscito il vero valore del Bisonte. Da parte nostra dobbiamo lavorare molto sui momenti in cui abbiamo difficoltà come nel terzo e quarto set in cui la squadra avversaria gioca e difende. Ci riusciremo sicuramente. Sono contentissima della vittoria perché i punti sono sempre preziosi".

Insieme all'MVP in doppia cifra per Chieri anche Gicquel (17) e Skinner (11). Nel Bisonte oltre alla top-scorere Davyskiba, Nervini (12) e Butigan (11).

“Abbiamo conquistato un punto importantissimo per la classifica e per la stagione, e siamo molto soddisfatti, perché siamo riusciti a ribaltare totalmente una situazione molto, molto difficile: voglio fare i complimenti alle ragazze che sono entrate durante la partita, perché hanno supportato tecnicamente e umanamente la squadra facendo un grandissimo lavoro. Abbiamo sbagliato l’approccio iniziale, subendo tantissimo anche dal punto di vista mentale, poi abbiamo dovuto inseguire anche nel secondo e nel terzo: si era messa male ma abbiamo fatto tanti cambi e abbiamo portato una squadra come Chieri, in casa loro, al tie break, e quindi sono molto contento" il commento al termine della partita del coach della formazione toscana, Simone Bendandi.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-13; 25-23; 22-25; 17-25; 15-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 6, Gicquel 17, Zakchaiou 6, Alberti 7, Skinner 11, Omoruyi 18; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 9, Bujis 3, Gray. N. e. Lyashko, Carletti, Rolando (2L). All. Bregoli

IL BISONTE FIRENZE: Agrifolio, Malual 6, Butigan 11, Mancini 3, Cagnin, Davyskiba 20; Leonardi; Bechis 4, Nervini 12, Acciarri 9, Giacomello 5, N. e. Battistoni, Ribechi (2L). All. Bendandi