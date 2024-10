Basket, Torino fa il bis: vittoria della Reale Mutua a Cento

Vittoria esterna per la Reale Mutua Basket Torino, che si impone a Cento incasellando il secondo risultato utile consecutivo. I gialloblù danno l’impressione di essere in controllo del match per tutti i 40’, ma giocano un primo tempo non di livello, ben supportati dai padroni di casa. Prestazione part-time degli americani: dopo aver sonnecchiato nei primi 20’ Ajayi tira fuori i muscoli e mette a referto una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi; discorso simile per Taylor che trova tutti e 12 i punti del match dopo l’intervallo lungo. In doppia cifra anche capitan Schina, Gallo e Landi.

CRONACA

Avvio lento che contraddistingue tutto il primo tempo: Torino mette i primi tre punti della partita dopo 60’’, Cento pareggia subito i conti con Davis e Benvenuti (5-3). A metà della prima frazione i padroni di casa provano l’allungo con Carlos Delfino (9-5), ma la Reale ribalta il fronte e sulla prima sirena si porta sul +4 (11-15). Il secondo quarto è avaro di emozioni: la squadra di coach Boniciolli prova a scappare con Severini e Ladurner (15-22), Cento risponde per le rime e si va all’intervallo lungo sul 24 pari.

La ripresa è più vivace e anche il duo americano di Torino - entrambi a secco nei primi 20’, con 0/9 al tiro - decidono di partecipare: il risultato è comunque equilibrato, ma il pubblico della Baltur Arena riesce a vedere qualche canestro e con il parziale di 21-23 si va all’ultima frazione sul 45-47. L’avvio della quarta decina vede in campo solo Torino: Taylor, Severini e Landi colpiscono a ripetizione il canestro dei biancorossi, consegnando a Torino il vantaggio in doppia cifra (45-55). Nel momento migliore di Torino, ci pensa Lorenzo Benvenuti a fermare l’emorragia biancorossa e segnare la carica: all’appello del lungo classe ’95 rispondono con il tiro pesante Delfino ed Henderson JR, con i padroni di casa che annullano lo svantaggio portandosi a sole tre lunghezze di distanza (63-66). La fiammata della Sella non spaventa la banda gialloblù che ha saldo il controllo del gioco: dai 6.75 Landi mette la tripla del +6, vantaggio che Torino riesce a conservare fino al 67-74 finale.

Sella Cento - Reale Mutua Basket Torino 67-74 (11-15, 13-9; 21-23, 22-27)

Cento: Berdini 3, Sperduto 6, Alessandrini 6, Davis 13, Henderson 13, Nobile 3, Delfino 10 Moretti NE, Benvenuti 13, Tanfoglio, Ramponi NE, Tamani NE. All. Di Paolantonio

Torino: Taylor 12, Gallo 10, Severini 5, Ladurner 6, Ajayi 13, Montano, Landi 11, Seck 6 Ghiarlanda, Schina 11. All. Boniciolli