Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo trascinata da Smarzek nel derby con Cuneo [FOTO]

Ventitré punti le sono valsi il premio da mvp. Malwina Smarzek è stata una delle trascinatrici nella vittoria nel derby contro Cuneo (3-1). Assieme a lei hanno brillato Sorokaite e Perinelli, rispettivamente, con 18 e 14 punti. Mentre Sylves si ferma a un punto dalla doppia cifra. Una prestazione a tratti esaltante, anche senza capitan Akrari, ai box per una pallonata nell’occhio, e D’Odorico, per un intervento programmato.

Il tabellino parla di 94 punti messi a segno da Pinerolo contro gli 89 delle cuneesi. A far la differenza il muro (9-3 i vincenti) e il servizio (4 ace contro 1).

Una festa ieri al Pala Bus Company, ma con uno strascico amaro: sul 24-23, dal settore A, partono alcuni fischi per il rientro in campo di Perinelli al posto di Bracchi, che una parte del pubblico vorrebbe vedere più impegnata in campo. Perinelli ha fatto buon viso a cattivo gioco, ricevendo e mettendo a segno il colpo del 25-23, che ha regalato i tre punti. Dopo però è scoppiata in lacrime e aveva gli occhi lucidi anche durante l’intervista di Raiplay. Smarzek le è venuta incontro dandole il premio dell’mvp e dicendole che la vera mvp era lei. Le giocatrici non hanno nascosto il malumore verso questi fischi sui social network, da Sorokaite ad Akrari, con la capitana che ha preso le difese di Perinelli, parlando di fischi “offensivi, barbari e inutili”. A intervenire sul caso anche Bracchi: “Nessuno, tantomeno Elena, merita di subire certi comportamenti , soprattutto a casa nostra”.