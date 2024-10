Pietro Rigolo è il nuovo Responsabile della Collezione Pinacoteca Agnelli

La Pinacoteca Agnelli, sotto la direzione di Sarah Cosulich, annuncia la nomina di PIETRO RIGOLO a Responsabile della Collezione e Capo curatore dell'istituzione. Pietro Rigolo prenderà le sue funzioni a partire dal 1° gennaio 2025.



Pietro Rigolo ha lavorato per 11 anni al Getty Research Institute (GRI) di Los Angeles, ricoprendo dal 2013 il ruolo di responsabile dell’archivio del curatore Harald Szeemann e di altre collezioni di arte moderna e contemporanea e, dal 2018 a oggi, la posizione di curatore.



Rigolo ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita delle collezioni del GRI con oltre 200 acquisizioni. Ha co-curato le mostre Harald Szeemann: Museum of Obsessions (2018, presentata al Castello di Rivoli nel 2019) e Barbara T. Smith: The Way to Be (2023). Nel 2025 inaugurerà l’esposizione $3 Bill: Evidence of Queer Lives.

I suoi scritti sono apparsi in pubblicazioni edite, tra gli altri, da Fondazione Nicola Trussardi, Castello di Rivoli, Pirelli HangarBicocca, Istanbul Biennale, Deutsches Historisches Museum, Getty Research Institute, e Institute of Contemporary Art Los Angeles.

Ha studiat

o all'Università degli Studi di Padova, allo IUAV di Venezia, e all'Ecole des Beaux-Arts a Parigi. Ha conseguito nel 2011 il Dottorato di Studi presso L'Università degli Studi di Siena.



Sarah Cosulich, Direttrice della Pinacoteca Agnelli, ha commentato: "Siamo molto felici di accogliere nel team Pietro Rigolo. La sua visione ed esperienza permetteranno di continuare ad avvicinare la programmazione contemporanea della Pinacoteca al patrimonio storico della sua collezione permanente, coltivando e amplificando il percorso di sperimentazione e qualità che abbiamo intrapreso ed esplorando nuove direzioni con cui contribuire alla mission dell’istituzione”.

Pietro Rigolo subentrerà a Lucrezia Calabrò Visconti, Capo curatrice e responsabile del dipartimento curatoriale della Pinacoteca Agnelli dal 2021, che si appresta a intraprendere un nuovo percorso professionale.

Durante il suo mandato, Lucrezia Calabrò Visconti ha contribuito in modo significativo al successo dell’istituzione, collaborando alla definizione della sua nuova identità e all’ideazione di progettualità quali la rassegna Beyond the Collection. Ha curato insieme a Sarah Cosulich le mostre monografiche Sylvie Fleury. Turn Me On; Lee Lozano. Strike (Pinacoteca Agnelli e La Bourse – Pinault Collection, Parigi); Salvo. Arrivare in tempo (in preparazione), curato la nuova commissione di Dominique Gonzalez-Foerster PISTARAMA e il progetto espositivo Lucy McKenzie e Antonio Canova. Vulcanizzato. Ha sviluppato il progetto scientifico delle pubblicazioni e curato talk ed eventi del programma pubblico di Pinacoteca. Ha co-curato inoltre le installazioni sulla Pista 500 di Shirin Aliabadi, VALIE EXPORT, Sylvie Fleury, Nan Goldin, Felix Gonzalez-Torres, Shilpa Gupta, Louise Lawler, SUPERFLEX e Rirkrit Tiravanija; e le nuove commissioni a Nina Beier, Monica Bonvicini, Julius Von Bismarck, Liam Gillick, Marco Giordano, Alicja Kwade, Mark Leckey, Chalisée Naamani, Finnegan Shannon, e Cally Spooner. Ha curato insieme a Sarah Cosulich e Beatrice Zanelli i progetti Pablo Picasso e Dora Maar e Tiepolo X Starling.



“Siamo profondamente grati a Lucrezia Calabrò Visconti per i tre anni trascorsi alla Pinacoteca Agnelli” ha aggiunto Sarah Cosulich. “La costanza, competenza e passione con cui ha portato avanti il suo ruolo ci hanno permesso di raggiungere molti traguardi significativi e le auguriamo ogni successo nelle nuove sfide professionali che incontrerà sul suo cammino”.



Con l'arrivo di Pietro Rigolo, la Pinacoteca Agnelli conferma il proprio impegno nel promuovere l'arte e la cultura, offrendo al grande pubblico progetti espositivi sempre più innovativi e di alto profilo insieme a iniziative collaterali multi-disciplinari e accessibili.