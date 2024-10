Al Folkclub, unica data italiana della pianista Celia Reggiani

Venerdì 25 ottobre alle ore 21.30, la III edizione del Festival della Canzone d’Autore Italiana a Parigi per la prima si conclude non nella capitale francese, ma in una città italiana, proprio al FolkClub, partner del Festival Canzoni&Parole dalla sua prima edizione con un vero e proprio scambio culturale.

L’eccellente compositrice, interprete vocale e virtuosa pianista Celia Reggiani, figlia del celebre attore e cantante franco-italiano Serge Reggiani [nato a Reggio Emilia nel 1922 e fuggito in Francia all’età di 5 anni con la famiglia per sfuggire alle repressioni fasciste] presenta per la prima volta in Italia "Dove vai, d'où tu viens", uno spettacolo nel quale, ritrovando le sue radici italiane, propone un incontro affascinante fra la grande chanson francese, il suo repertorio e alcune perle della canzone d'autore italiana; un repertorio bilingue di canzoni proprie, del celebre padre, di Léo Ferré, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Boris Vian, Georges Moustaki e anche di Gianmaria Testa e Lucio Dalla. Celia sarà accompagnata da tre artisti residenti in Francia ma strettamente legati all’Italia: suo figlio Matteo Michelino (chitarra e voce), Serena Rispoli (voce) e Carlotta Persico (violoncello). La serata sarà aperta dalla cantautrice francese Céline Pruvost -bilingue franco-italiana- molto legata all’Italia sia a livello artistico che didattico [è anche docente universitaria nell’ambito della lingua e della tradizione della canzone d’autore e popolare italiana], che presenterà un proprio repertorio in lingua francese, accompagnata dal chitarrista Jacopo Conti. Il concerto sarà preceduto da un incontro scolastico diurno presso il Liceo Altiero Spinelli, con le allieve e gli allievi che studiano la lingua francese e il loro corpo docente.



Per info: www.folkclub.it