‘È questo il fiore’: a Cumiana una ‘Festa’ per l’80° anniversario della Liberazione

I giorni che seguirono il 25 aprile 1945 videro un’esplosione di entusiasmo tra la popolazione che, dopo anni di oppressione, ritrovava la tanto sognata sensazione di libertà. Dall’incontro tra celebrazione, riflessione e memoria storica nasce l’iniziativa ‘È questo il fiore’ di domenica 25 maggio a Cumiana.

“La sezione Anpi di Cumiana voleva celebrare l’80esimo della Liberazione con un grande evento coinvolgendo altre sezioni del territorio e associazioni locali, per far ‘festa’ con tutti”, spiega Giorgio Gianre, parte del direttivo dal 2012 e referente dell’iniziativa, che coinvolge anche le sezioni Anpi di Luserna San Giovanni, None, Pinerolo, Piossasco, Porte e Torre Pellice. Non sarà solo occasione di divertimento ma anche di approfondimento della storia locale e della sua attualità, per riscoprire i valori della Resistenza e della democrazia: “La data è stata scelta, oltre che per disponibilità organizzative, perché cadesse tra il 25 aprile e il 2 giugno, due momenti importantissimi che tra il 1945 e il 1946 hanno segnato la fine della guerra e la nascita della Repubblica Italiana”.

L’evento, sostenuto dal Comune e dalla Città Metropolitana di Torino, si svolgerà nell’antica Ala del mercato, in piazza Martiri 3 Aprile. Durante la giornata, ogni sezione Anpi presenterà episodi e testimonianze legate alla Resistenza e all’attualità.

Alle 14,30 verranno inaugurati gli stand di Emergency, Bds e delle associazioni locali. Alle 15,30 partirà la passeggiata sui luoghi della Resistenza che da Casa Pastore, in borgata Porta, condurrà a Cascina Richetta in frazione Maritani. Dopo il saluto del sindaco Roberto Costelli e di Fulvio Grandinetti, della segreteria provinciale Anpi Torino, dalle 17,30 si terranno le conferenze del giornalista Alberto Custodero ‘Come un giornalista scrive una pagina di storia 55 anni dopo’ e dello storico Carlo Greppi ‘La Liberazione, una storia al presente’.

A seguire, alle 19,30, ci sarà la cena conviviale a 12 euro, per cui è gradita la prenotazione al numero 338 6450037 della Pro loco di Cumiana, mentre alle 21,30 inizierà il concerto ‘Canzoni Resistenti’ del gruppo Yo Yo Mundi.