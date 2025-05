Gran Paradiso dal Vivo: il teatro si fa natura tra le valli Orco e Soana

Una cena in silenzio sotto le stelle, uno spettacolo all’alba ispirato al mito greco, una camminata notturna nella saga del Graal, una lezione teatrale dedicata alla pioniera dell’ambientalismo Rachel Carson. Dal 5 al 20 luglio 2025 torna per l’ottava edizione Gran Paradiso dal Vivo, il festival di teatro in natura a zero impatto ambientale, che abita i paesaggi incontaminati delle valli Orco e Soana, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso. Un’anteprima speciale aprirà il programma già domenica 25 maggio a Ceresole Reale.

Il festival – ideato e promosso dal Parco Nazionale Gran Paradiso con il contributo delle Unioni Montane del territorio e la direzione artistica di Riccardo Gili – propone anche quest’anno un cartellone di nove spettacoli unici e irripetibili, pensati per dialogare profondamente con l’ambiente che li ospita. Niente quinte, niente sipari: la scena è il bosco, la montagna, il borgo.

"Non solo rappresentazioni di teatro in natura – spiega Gili – ma esperienze costruite apposta per i luoghi, per la loro storia e per le persone che li abitano o li raggiungono".

Il programma

L'anteprima del 25 maggio alle 15.30 a Ceresole Reale presenta Re di Carte, spettacolo semiserio sui reali di Casa Savoia, realizzato da Compagni di Viaggio con Riccardo Gili, Costanza Maria Frola, Alessandra Minchillo, Federico Clerico e il pianista Gioachino Scomegna. Il debutto ufficiale avverrà poi il 13 luglio a Noasca, con l’aggiunta del soprano Sherrie Anne Grieve.

Il festival si apre il 5 luglio a Ribordone con una Cena in silenzio, proposta dalla compagnia Le Sillabe: un rito conviviale e meditativo per riconnettersi a se stessi e al paesaggio, liberandosi dalle distrazioni digitali.

Il 6 luglio a Frassinetto, nella suggestiva chiesa di Santa Croce, Laura Curino porta in scena La lezione di Rachel Carson, testo di Massimiliano Bucchi, dedicato alla biologa americana che ha rivoluzionato la coscienza ambientale nel secolo scorso. A seguire, un’apericena con l’attrice.

All’alba del 12 luglio a Locana, e in replica il 13 luglio a Valprato Soana, è in programma Albero Madre di O Thiasos TeatroNatura, spettacolo ispirato al mito di Erìsittone, potente metafora sulla distruzione della natura e le sue conseguenze. Dieci performer daranno vita a un racconto corale immerso nel paesaggio.

Il 18 luglio a Ronco Canavese, alle 21.30, lo scrittore e narratore Claudio Tomaello conduce il pubblico lungo i sentieri della saga di Parsifal, con la camminata teatrale Il viaggio dell’eroe, preceduta da un’apericena alla Locanda della Luna.

Sabato 19 luglio ad Alpette, è il momento di Sguardo Oltre, spettacolo di teatro sociale sulle comunità montane, con protagonisti un gruppo di adolescenti canavesani in dialogo con natura e territori.

Il gran finale sarà domenica 20 luglio a Sparone, con lo spettacolo itinerante per famiglie Topi con la pelliccia di Compagni di Viaggio: un racconto animalista, ironico e profondo, sulle convivenze tra uomo e fauna, tra nutrie, lontre e riflessioni umane.

Un festival che fa bene alla natura

Gran Paradiso dal Vivo si conferma come l’unico festival “zero impact” di teatro in natura all’interno di un parco nazionale. Anche il pubblico è invitato a contribuire, con proposte di car sharing per raggiungere gli spettacoli, e attività diffuse tra i nove comuni coinvolti: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.

Un'occasione per scoprire o riscoprire il patrimonio naturale e culturale del più antico parco nazionale d’Italia, vivendo esperienze artistiche immersive e non convenzionali, tra storia, ecologia, mitologia e sperimentazione teatrale.

Info e prenotazioni

web www.granparadisodalvivo.it

tel. 346 2422756

mail biglietteria@cdviaggio.it