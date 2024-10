Mahmood torna a Torino nella primavera 2025: la nuova tappa del tour, il 24 maggio

Dopo il successo ai TODAYS 2024, Mahmood torna a Torino con una nuova data del suo tour nei palasport nella primavera 2025. Il live sarà all'Inalpi Arena il 24 maggio.

Il cantante è stato recentemente nominato per la categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2024 che si terranno il prossimo 10 novembre a Manchester.

Il concerto è stato concepito come un rave teatrale con diversi quadri estetici a volte sognanti a volte più underground, a sottolineare i molteplici mondi di Mahmood e le sue esperienze, facendo vedere l’evoluzione e la crescita grazie a tutte le esperienze vissute e trasportando il sapore dei club europei nella dimensione amplificata dei palasport.

Lo show - che vede Type-Ten alla direzione creativa - è diviso in tre parti, in cui ogni dettaglio supporta e valorizza il racconto in modo coerente. A livello stilistico la scelta dei visual, delle coreografie, delle luci e degli abiti indossati per ciascuno di questi momenti si amalgama alla storia e ne enfatizza ancora di più le sensazioni.

Per info: www.ticketone.it; www.friendsandpartners.it