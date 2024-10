Flockerz (FLOCK) raccoglie consensi: la prevendita a oltre 1 milione di dollari

Flockerz è stato presentato come un progetto innovativo nel vivace settore delle meme coin, portando con sé un nuovo modello di guadagno basato sulla partecipazione attiva: il Vote-to-Earn. Questo meccanismo che ingaggia la community, consente agli investitori di non essere solo spettatori, ma di influenzare direttamente il futuro del progetto. Come? Attraverso il voto che permette simultaneamente di guadagnare token FLOCK come ricompensa.

Le meme coin utilizzano spesso strumenti di partecipazione simili, come i Play-to-Earn, Share-to-Earn, Learn-to-Earn e così via, tuttavia è la prima volta che vediamo applicato un sistema democratico di voto. L’attenzione dei trader è stata subito catturata da questo nuovo approccio e infatti la presale procede a gonfie vele, superando il milione di dollari in finanziamenti. La community inizia a raggrupparsi sotto lo stendardo di Flocktopia, sia sul canale X ufficiale sia tramite il canale Telegram, seguiti da migliaia di follower.

One mil, oh so near, Flockers, let’s cheer! pic.twitter.com/is7WuaNGXU — Flockerz (@FlockerzToken) October 21, 2024

Il nome del progetto è un indicatore lampante della struttura comunitaria. D’altronde, “flock” vuol dire stormo, un gruppo di uccelli che si muove all’unisono e coeso verso un obiettivo comune. Con questa filosofia, Flockerz non è solo una criptovaluta, ma una comunità dove ogni investitore conta, perché capace di decidere le sorti del futuro del progetto.

Il simbolismo e la cultura meme

Solitamente le meme coin sono basate su mascotte canine o feline, difficilmente si distaccano da questi ambiti, tuttavia Flockerz ha il coraggio di osare, prendendo come mascotte degli uccelli bislacchi che rappresentano gli investitori. A governare su tutti c’era il Re Birb, che potrebbe essere identificato come un ente centralizzato. Il suo dominio, però, non può durare perché non riesce più a tenere le redini del paese.

Ed è in questo momento che si rende conto che il futuro è rappresentato dalle decisioni della maggioranza. Quindi abbandona questa centralizzazione e decentralizza il potere, abbracciando la democrazia. I paralleli e il simbolismo si sprecano in questa visione, sottolineando come il team di sviluppo abbia un occhio attento anche nei confronti della finanza odierna.

Il cuore di Flockerz è quindi il Vote-to-Earn, votare per guadagnare, una nuova frontiera del segmento delle meme coin. Gli investitori che possiedono FLOCK non solo ottengono la possibilità di influenzare direttamente le decisioni strategiche attraverso il voto, ma vengono anche ricompensati con token aggiuntivi per la loro partecipazione. Questo crea un ciclo virtuoso: più un investitore partecipa, più guadagna, incentivando una gestione comunitaria attiva e partecipata. Non viene mai dimenticato però l’aspetto meme, con la condivisione di immagini divertenti che possano stimolare la fantasia dei trader.

Roadmap e passi futuri

FLOCK è ancora attualmente in presale, quindi prima di poter vedere passi futuri è importante che questo arrivi al lancio su exchange centralizzati e decentralizzati. Tuttavia, la roadmap successiva è stata già delineata dal team di sviluppo. Il momento clou sarà il lancio completo del Vote-to-Earn, in cui gli investitori potranno esercitare il proprio potere decisionale. Dopodiché tutto, o quasi, sarà nelle mani dei possessori di FLOCK. Con le loro decisioni potranno portare ancor più in alto il token, concretizzando anche dei guadagni in base al successo del progetto.

Al netto di queste considerazioni, vale la pena investire in Flockerz in questo momento? Senz’altro, c’è da dire che il costo del token è estremamente basso, per ora pari a 0,0058394$. Permettendo quindi di offrire potenziali guadagni per i primi investitori. Non bisogna poi dimenticare che Flockerz gode anche di un generoso sistema di staking. Quindi i token acquistati non restano inattivi ma, per chi lo desidera, è possibile bloccarli per ottenere un APY a quattro cifre, oltre il 1600%. Un valore che diminuirà con l’aumento del pool di staking, quindi chi vuole investire in Flockerz non può lasciarsi sfuggire questa opportunità.

La partecipazione è semplice: per l’acquisto è necessario solo un wallet compatibile e criptovalute come ETH, USDT o BNB. In alternativa, è possibile anche l’acquisto tramite carta di credito.

Vai alla presale di Flockerz