Festa dei coscritti a Montaldo Dora rovinata da alcuni ubriachi: fermato un giovane con un taser tirapugni

La festa dei coscritti di Montaldo Dora di venerdì 3 maggio è stata rovinata da alcuni giovani ubriachi. All'iniziativa che riuniva i nuovi diciottenni del comune si sono introdotti alcuni ragazzi in evidente stato di alterazione alcolica che hanno cominciato a infastidire i neo maggiorenni, costretti a chiamare le forze dell'ordine.

Scoperto un taser tirapugni

I Carabinieri della Stazione di Ivrea, una volta arrivati sul posto, hanno identificato i quattro ragazzi, tutti residenti nelle località vicine e, nel corso del controllo di polizia, hanno trovato uno di loro in possesso di un taser tirapugni perfettamente funzionante e che, qualora utilizzato, avrebbe potuto provocare spiacevoli conseguenze.

Denunciati un 24enne

Il taser tirapugni è stato sequestrato e si è proceduto a denunciare il ventiquattrenne all’Autorità Giudiziaria per possesso di “oggetti atti ad offendere”. Tutti sanzionati, invece, i quattro i giovani per “ubriachezza manifesta in luogo pubblico”.