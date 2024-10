Rebus Lavoro in Piemonte: ecco online il nuovo Osservatorio, il portale che tiene traccia di cosa cercano le aziende

Una specie di bussola che aggiorna, ogni tre mesi, come si sta muovendo il mercato del lavoro in Piemonte. E, soprattutto, dove sta andando. Si chiama Osservatorio Mercato del lavoro il nuovo portale della Regione che permetterà a tutti gli utenti di scoprire online cosa succede nel mondo dell'occupazione.

Un archivio che risale fino al 2008

Con un archivio che parte dal 2008, il sito web consente di risalire fino all'ultimo trimestre per sapere che tipo di contratti si stanno facendo, quante assunzioni, in quali province. E' possibile - scaricandoli anche in pdf o in excel - scoprire anche i settori interessati e altri dettagli sui profili più ricercati nell'ultimo periodo.