Fondazione CRT, il Premio Lagrange 2024 alla prof.ssa González

La prof.ssa Marta C. González , docente in pianificazione urbana e regionale e in ingegneria civile e ambientale presso l'Università della California Berkeley, ed esperta di scienza dei sistemi complessi, è stata insignita ieri sera del Premio Lagrange - Fondazione CRT 2024 per i suoi contributi innovativi e pioneristici nel campo della scienza delle reti e dell'intelligenza artificiale applicata alle infrastrutture urbane e alla sostenibilità ambientale.

Le disparità in termini di qualità della vita e disponibilità di servizi nelle popolazioni urbane influiscono negativamente sull’ambiente naturale e sociale. Attraverso il lavoro di ricerca della professoressa è possibile usare sorgenti di dati non tradizionali da piattaforme digitali per illuminare le interazioni tra le persone, le infrastrutture, lo spazio costruito e l'ambiente al fine di pianificare il benessere sociale.

“Mediante il nostro lavoro – afferma Marta C. González – convertiamo i dati in conoscenza per indirizzare gli interventi e la pianificazione delle città utilizzando metodi di fisica statistica potenziati dalla scienza delle reti e dall’Intelligenza Artificiale. Siamo stati tra i primi a utilizzare fonti di dati su larga scala, raccolti passivamente da dispositivi di tracciamento, per sviluppare modelli di mobilità quotidiana su scala urbana. A Berkeley in California, ad esempio, abbiamo ampliato questo orizzonte includendo anche la pianificazione delle infrastrutture e l'impatto ambientale. In questo momento storico abbiamo bisogno di nuovi modelli per rendere le città più vivibili e meno inquinate. Nell'ambito delle scienze sociali è evidente che la disponibilità di grandi quantità di dati ha notevolmente ampliato le possibilità di studiare la società e il comportamento umano attraverso il prisma delle analisi computazionali. Questo approccio è sempre più indispensabile, poiché la società si orienta verso i dati raccolti su grande scala come complemento ai metodi tradizionali della teoria economica. Inoltre, le agenzie di policy making stanno spostando sempre di più il loro interesse su studi che lavorano con grandi volumi di dati raccolti attraverso le tecnologie digitali. É proprio in questa area che la scienza dei dati può estrarre nuova conoscenza”