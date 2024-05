Salone Off 2024: dagli incontri al Museo Egizio alla Read Parade per le strade della città, così festeggia i suoi primi 20 anni

Il Salone Off spenge le sue prime 20 candeline e dal 3 al 14 maggio invaderà i luoghi della città e in provincia con il suo programma di 650 eventi. Reading, spettacoli teatrali, cinema che coinvolgeranno oltre 300 luoghi.

Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Valter Malosti, Marco Rossari, Davide La Rosa, Stefano Di Polito, Luca Morino, Dito Nella Piaga e molti altri.

"Il Salone Off si è esteso in questi anni coinvolgendo dalle circoscrizioni ai cimiteri. Si è fatto incubatore e moltiplicatore di idee", commenta il direttore Marco Pautasso. "Sono contenta di essere qui a festeggiare. Il Salone Off è una costruzione di una comunità culturale che sta in città e che quotidianamente si ritrova intorno ai libri, alle storie, alle persone. Torino per me da sempre la città del libro con le sue librirerie, i portici, le bancarelle, ma con il Slaone Pff mi sono resa conto che è il posto dove la cultura prende vita e va al servizio di tutti, fa compagnia alle persone", aggiunge la direttrice del Salone Annalena Benini.

Grande novità di quest’anno legata alla lingua tedesca: la Read Parade, curata da Tom Müller. Una sorta di Love Parade della letteratura in salsa torinese con un carro che sabato 11 maggio partirà dalla Metro Lingotto percorrendo via Genova, passando da San Salvario, fino ai Murazzi del Po.

Sul carro si alterneranno deejay e scrittori per diffondere la cultura in ogni angolo della città. Tra gli eventi anche un ciclo di sei appuntamenti in collaborazione con il Museo Egizio in occasione del Bicentenario. Fil rouge: permettere di capire che cosa siano gli oggetti, i musei e i libri e come ci sopravvivano. Infine, tra gli eventi sociali, Ballatoio realizzato all’interno di un condominio con ospite Daria Bignardi.

Per info e programma completo: www.salonelibro.it/salone-off.html