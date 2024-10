La musica classica entra nelle biblioteche con Narrazioni Parallele: primo concerto alla Italo Calvino

Narrazioni Parallele entra nel vivo e approda nelle biblioteche.

Narrazioni Parallele è il progetto innovativo che unisce musica classica, musica elettronica, intelligenza artificiale e giovani compositori under 35 che ha debuttato lo scorso 21 settembre al Teatro Juvarra con Concerto Parallelo, con Davide “Boosta” Dileo, Filarmonica TRT e Accademia Corale Stefano Tempia.





Un progetto con un’anima “contemporanea” – Narrazione Contemporaneità - che prevede un percorso di concerti e di mentoring di nuovi compositori che vede coinvolto Davide “Boosta” Dileo a cui si intreccia un’anima “partecipata” - Narrazione Partecipazione - con una serie di eventi nelle Biblioteche Civiche che vedono il coinvolgimento attivo degli spettatori.

Portare la musica classica in luoghi non convenzionali coinvolgendo un pubblico variegato, è questo l’obiettivo di Narrazione Partecipazione che vede il suo primissimo appuntamento mercoledì 30 ottobre alle ore 18 presso la Biblioteca civica Italo Calvino. Protagonista dell’evento il Quintetto Prestige di Filarmonica TRT, che si esibirà in un affascinante concerto-esperienza dal titolo “Una passeggiata Creativa”. I musicisti della Filarmonica TRT eseguiranno una trascrizione di Joachim Linckelmann per quintetto di fiati di una celebre opera del compositore Modest Mussorgsky: Quadri di un'esposizione. Durante e dopo l'ascolto della musica, il pubblico sarà stimolato a condividere la propria immaginazione e le emozioni suscitate dai vari Quadri, come in una passeggiata tra le opere d'arte di una galleria, ascoltando le Promenade e i Quadri di cui è composto il concerto.





I materiali raccolti durante l’evento saranno la base di una nuova opera d'arte: un video prodotto con l'intelligenza artificiale generativa da studenti del Politecnico di Torino – Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione e che sarà mostrato al pubblico durante i concerti previsti nel 2025.

I partecipanti all'evento saranno quindi protagonisti, così come la musica e i suoi interpreti, in un’ora di musica che invade le sale accoglienti della biblioteca portando con sé il pubblico in un viaggio tra note e sinfonie.



Per info: www.narrazioniparallele.org