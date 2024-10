La Reale Mutua Fenera Chieri '76 piega Perugia al tie-break

Seconda vittoria consecutiva al tie break (la terza in cinque partite), per la Reale Mutua Fenera Chieri '76 che, nell'anticipo della quinta giornata di campionato, si impone a Perugia al termina di una gara avvincente durata ben 2 ore e 37 minuti.

In diretta nazionale, le ragazze di coach Bregoli partono fortissimo e giocano un ottimo primo set, dominando a muro e nel contrattacco e chiudendo sul 18-25. Perugia, nonostante l'evidente differenza di valori in campo, alza il ritmo nel secondo set ed in fiducia trova il pari (25-22), prima di essere travolta, però, in un terzo set con poco da raccontare per le padrone di casa (14-25). Nella quarta frazione la partita sembra avviarsi ai titoli di coda con le biancoblù sul 20-25, ma le padrone di casa decidono di regalare un po' di spettacolo extra al pubblico del Palabarton: lo sforzo delle ragazze in nero vale il 2-2 pari al termine di uno spettacolare 32-30.

Il quinto set riprende il motivo dominante del match, con Chieri che conduce la partita in porto sul 9-15.

Terzo premio di MVP per Skinner, a referto con 31 punti; sugli scusi anche Gicquel a quota 25.

"Peccato per il quarto set, loro hanno fatto meglio di noi verso la fine. Spiace per il punto perso che sicuramente sarà importante per la classifica. Il quinto set è sempre difficile da giocare per chiunque, sono felice che con il gioco di squadra siamo riuscite a vincerlo nettamente" il commento di Loveth Omoruyi a fine partita.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia–Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25; 25-22; 14-25; 32-30; 9-15)

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 3, Nemeth 26, Gryka, Cekulaev 7, Gardini 13, Ungureanu 2; Sirressi (L); Traballi 12, Bartolini 3, Pecorari, Cogliandro. N. e. Orlandi, Rastelli, Recchia (2L). All. Giovi; 2° Marangi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 7, Gicquel 25, Gray 7, Alberti 6, Skinner 31, Omoruyi 15; Spirito (L); Guiducci, Rolando, Anthouli, Carletti. N. e. Lyashko, Bujis, Lavagnino (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.A