Collegno, spostamento (parziale) del mercato di Santa Maria

Il mercato del mercoledì è una cosa seria a Collegno. Per questo se si vede necessario uno spostamento parziale dei banchi, l’Amministrazione l’affronta parlandone direttamente con la Città: i commercianti del mercato, i residenti, i negozi presenti.

Il mercato di Santa Maria per oltre cinquant’anni si è sempre svolto su un’area particolarmente centrale della Città, tuttavia in grandissima parte di proprietà del comune di Torino. Questo fatto non ha mai costituito un problema fino a quando – nel 2019 – la Città di Torino non ha deciso di vendere l’ex deposito GTT e tutte le sue aree connesse a un privato.

Ovviamente Collegno ha dovuto gestire la richiesta di riqualificazione e ridefinizione dell’area. Il progetto che ne è scaturito prevede la ristrutturazione dell’ex deposito GTT per l’insediamento di nuove attività commerciali, la realizzazione di un grande parcheggio pubblico (pertinenziale alle attività commerciali) e l’ampliamento in porfido di piazza 25 Aprile, delimitandola con una clinica sanitaria e delle attività commerciali perlopiù legate alla ristorazione.

La piazza 25 aprile si trasformerà così nella piazza più grande della Città con una superficie di oltre 4000 metri quadri, tuttavia con un’estensione minore del grande spiazzo in cui originariamente si svolgeva il mercato di Santa Maria: da qui la necessità di ridisegnare e ripensarne lo sviluppo.

“Nonostante la necessità di spostare in maniera definitiva il mercato non sia stata una scelta dell’Amministrazione, è l’occasione giusta per trasformare quest’area al momento non particolarmente curata da un punto di vista di arredo urbano, tenendo conto che qui ci sarà poco distante la fermata della metro – chiosa il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Allo stesso modo vogliamo valorizzare al meglio questo mercato: non dimentichiamo che è il terzo per grandezza in Piemonte”.

Il mercato del mercoledì infatti esiste dal 1968 nel quartiere S. Maria - Regina Margherita da quando quell’area su corso Francia è stato oggetto di riqualificazione, essendo un tempo occupata da industrie dismesse. Negli ultimi anni l’area del mercato aveva poi visto uno spostamento temporaneo per i lavori della metropolitana, con l’avanzare dei banchi da piazza 25 aprile a viale Piemonte.

Ora si propone una soluzione definitiva. "Lo vogliamo fare ragionando insieme con chi vive nel quartiere e ai commercianti. Per questo stiamo avviando dei momenti insieme a loro. Ora è partita una consultazione tra i mercatari. Ne seguiranno altre con i cittadini residenti e poi con i commercianti di via. Si tratta di appuntamenti fondamentali per mantenere la trasparenza e la partecipazione alle scelte dell’Amministrazione. Vogliamo assicurarci che ogni aspetto del mercato cittadino sia in linea con le normative vigenti e tuteli la sicurezza dei cittadini e i diritti dei commercianti" sottolinea Cavallone.

Le uniche soluzioni praticabili secondo gli architetti infatti vedono due possibili opzioni: una variante con lo sviluppo dei banchi da piazza 25 aprile lungo viale Piemonte, fino ad arrivare a piazza I maggio, e una seconda variante con uno sviluppo da piazza 25 aprile all’area antistante sul lato sud di corso Francia. Il coinvolgimento della città è “necessario perché solo chi vive lì da residente o da commerciante può fornire aspetti che i rendering non sarebbero capaci di leggere altrimenti. In entrambi i casi l’obiettivo è di arrivare a un mercato bello, accogliente, all’avanguardia e che possa essere un vanto per la Città. Allo stesso modo fornendo un servizio per i residenti e non solamente un fastidio” conclude il Sindaco.

In questi giorni l’Amministrazione è quindi impegnata a dialogare con chi lavora ai banchi del mercato. L’intervento complessivo per la risistemazione sarà di circa 1,1 milione di euro. La prima fase dei lavori inizierà verso la primavera 2025 e durerà tra i 9 e i 12 mesi, per poi iniziare a realizzare l’ampliamento di piazza 25 Aprile a inizio 2026 con lavori previsti per ulteriori 6/9 mesi.