La biblioteca di Bricherasio si trasforma in un salone di bellezza per creature spaventose

Per Halloween la biblioteca comunale di Bricherasio diventa un ‘salone di bellezza’. Mercoledì 30 ottobre, alle 16,30, parte l’attività organizzata per i bambini a partire dai tre anni nei locali di via Vittorio Emanuele II 79/A. “Prima di tutto verranno lette delle storie a tema Halloween e poi ci sarà il laboratorio creativo in cui la biblioteca si trasformerà in un vero e proprio salone di bellezza ma solo per mostri, streghe e altre creature spaventose” spiega Rita Gili, responsabile della biblioteca.

Per informazioni è possibile telefonare al numero: 0121 302971 o scrivere a biblioteca.bricherasio@gmail.com