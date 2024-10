Un albero per aiutare la salute all'ospedale Mauriziano

Un albero per la salute all'ospedale Mauriziano di Torino. Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 15.30, presso la Sala Consiglio dell'ospedale, si terrà la cerimonia di donazione di un giovane albero. A seguire avverrà la messa a dimora dello stesso presso il Giardino parlante interno all'ospedale. L'evento fa parte del progetto nazionale "Un albero per la salute" dell'Arma dei Carabinieri Raggruppamento Biodiversità in collaborazione con FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti). La pianta potrà essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica (CO₂).