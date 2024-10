Halloween on ice: apertura speciale della pista del Palavela

In rispetto della tradizione, anche quest'anno il 31 ottobre il Palavela on Ice si trasforma nella Casa dei Brividi, per una terrificante serata di Halloween sul ghiaccio realizzata in collaborazione con la squadra del CUS TORINO PATTINAGGIO, che coinvolgerà il pubblico in pista con divertenti scherzetti in maschera.

Ma per ogni scherzetto…ci vuole anche un dolcetto!

Come ogni Halloween che si rispetti, il pubblico del Palavela sarà coccolato dai deliziosi cioccolatini dello sponsor Boella&Sorrisi, celebre Fabbrica del Cioccolato torinese con più di 130 anni di storia.

Inoltre, per chi lo desidera, sarà presente un corner dedicato per realizzare spaventosissimi make-up a tema.

Vi aspettiamo giovedì sera per un'apertura straordinaria dalle 21.00 alle 00.30!