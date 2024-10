Pinerolo: l’Asl To3 abbatte il cedro malato davanti all’ospedale

Il grande cedro davanti all’ospedale Agnelli di Pinerolo è malato e l’Asl To3 decide di abbatterlo. Le operazioni si terranno domani, mercoledì 30, e giovedì 31 ottobre. La scelta è frutto di un’analisi fitostatica che mostra come la pianta sia “giunta a fine vita”. Come spiegano dall’azienda sanitaria. “Si tratta di un abbattimento controllato, eseguito con piattaforma aerea che verrà collocata in area cantiere. L’ingresso pedonale al presidio ospedaliero sarà garantito attraverso le rampe disabili, mentre funzionerà normalmente l’accesso carraio all’ospedale. L’accesso per i pazienti della dialisi sarà possibile in ambulanza dalla rampa del Corpo E, la sala Gessi. Per l’intera durata del cantiere rimarranno agibili tutte le uscite di emergenza pedonali esistenti nell’area interessata, compreso l'ascensore antincendio”.

Già da stasera verrà chiuso al transito l’ingresso principale e il cantiere si estenderà anche sul marciapiede esterno. Al posto del vecchio cedro, la prossima settimana, ne verrà piantato uno nuovo alto già 7 metri.