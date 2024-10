"Mamma, mi si è rotto il televisore: mi puoi mandare un bonifico?": così l'ennesima truffa ai danni degli anziani

L'ultimo caso in ordine di tempo è quello della signora Maria (nome di fantasia), che si è rivolta alla Polizia lo scorso marzo dopo essere stata contattata con un sms da qualcuno che si era spacciato per la figlia e che, sostenendo di aver bisogno urgente di denaro poiché aveva rotto il computer ed il televisore di casa, aveva chiesto alla mamma di effettuare un bonifico. Peccato che gli estremi del conto forniti fossero quelli di un signore residente in Lombardia.

Il caso del finto addetto antifrodi

Ma l’abilità nell’inganno è talmente cresciuta che non sono solo le persone anziane ad essere scelte come bersaglio: basti pensare che, sempre tramite un messaggino, una signora di 55 anni è stata indotta a versare in più tranche delle somme di denaro, per quasi 15000 euro, a favore di un sedicente dipendente di un istituto di credito, che addirittura si era spacciato per un operatore dell’Ufficio Antifrodi.