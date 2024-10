PEPE registra +7% oggi mentre PEPU supera $23 milioni in presale

Pepe coin (PEPE), una delle meme coin più popolari nel mercato delle criptovalute, continua a dimostrare resilienza nella sua performance di prezzo, attirando l'attenzione degli investitori. Ricordiamo che si tratta della terza meme coin per capitalizzazione di mercato, attualmente pari a 4 miliardi di dollari.

Nelle ultime 24 ore il suo valore è salito del 5,46%, portando il token a 0,000009478$, recuperando notevolemente da un calo settimanale dell’8%. Queste sue prestazioni hanno rafforzato la sua posizione, spingendo però i trader a cercare la prossima opportunità di guadagno nel mondo dei token meme. Un nuovo competitor che sta facendo sempre più parlare di sé è Pepe Unchained , che lancerà il nuovo token PEPU, anch’esso basato sulla popolare figura meme di Pepe the Frog.

Pepe al suo massimo mensile

Sebbene PEPE stia vivendo un momento positivo, non bisogna dimenticare che l’andamento mensile non è dei migliori. Come già sottolineato, i dati a sette giorni non sono incoraggianti e quelli a un mese sono anche più negativi, con una discesa del 16% nelle prestazioni. Chiaro sintomo, questo, dell’estrema volatilità di questa meme coin. Al netto di tali rimbalzi, PEPE ha comunque permesso ai primi investitori di generare dei guadagni, ricordiamo infatti che lo storico totale del token è comunque in positivo, parliamo di un valore pari a +16.573% rispetto al lancio sugli exchange.

Con un guadagno da inizio anno superiore al 720%, Pepe mantiene un trend rialzista, scambiando al di sopra della media mobile a 200 giorni. Stando agli analisti di settore, si prevede che PEPE superi il suo massimo trimestrale di 0,00001245$ nelle prossime settimane, anche se il recente calo solleva preoccupazioni sulla sua ulteriore stabilità.

La crescita di Pepe ha inoltre alimentato l’interesse per nuove meme coin emergenti come Pepe Unchained, evidenziando come il successo di PEPE stia influenzando il più ampio mercato delle meme coin. Mentre PEPU in presale continua a prosperare, l’ascesa di PEPE e di altri token simili indica una tendenza crescente nello spazio crypto che gli investitori continuano a seguire con attenzione.

L'analista di criptovalute Crypto Zeus ha twittato che la meme coin mostra una solida resilienza, con volumi di scambio forti e un crescente interesse da parte degli investitori. Il numero di nuovi possessori di PEPE è in aumento, creando una base stabile per la posizione di mercato della criptovaluta. Secondo l’esperto, i prossimi otto giorni potrebbero portare sviluppi significativi per PEPE e il mercato delle criptovalute in generale.

L'analista ha condiviso un grafico di prezzo che mostra tendenze positive, suggerendo un possibile movimento al rialzo per PEPE. Se questo momentum verrà mantenuto, potrebbe aumentare l'interesse e il valore di PEPE, attirando ulteriori trader e investitori.

https://developer.x.com/en/docs/x-for-websites/embedded-tweets/guides/embedded-tweet-parameter-reference

Ciò posiziona positivamente PEPE per un potenziale rally nel mese di novembre, ma non bisogna lasciarsi sfuggire altre opportunità di investimento come Pepe Unchained, che potrebbe sfidare il predominio del token.

PEPU è il successore di PEPE?

Con una prevendita che ha agilmente superato i 23 milioni di dollari, è difficile non inquadrare PEPU come un token in grado di dar filo da torcere a PEPE. Soprattutto perché Pepe Unchained punta a trasformare il settore delle meme coin, introducendo un ecosistema Layer-2, innovativo, veloce e più economico degli ecosistemi Layer-1.

Sono tantissime le “balene” che stanno investendo in questo progetto e come dar loro torto quando il prezzo attuale è di soli 0,01189$. Acquistando il token ora che ha un prezzo vantaggioso, si assicurano un posto in prima fila per il successo e la potenziale ascesa esponenziale del prezzo di questa nuova meme coin. Sono molti gli analisti e gli esperti che parlano di un progetto dall’alto potenziale di resa, per esempio Felice Grimaudo di Movimento crypto ne ha recentemente parlato sul suo canale YouTube, sottolineando i vantaggi della prevendita.

PEPU potrebbe scalzare PEPE dal terzo posto delle meme coin, conquistando lo scettro di miglior token a tema Pepe the Frog. La battaglia inizierà ufficialmente al lancio sugli exchange ma per ora gli investitori possono fare incetta di questa meme coin per avere un wallet diversificato e resistente alle oscillazioni di mercato.

Visita la prevendita di Pepe Unchained