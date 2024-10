VIII° Concorso Teatrale Internazionale “Citta’ di Chivasso”: Premio Ascom Chivasso - Nocciolart 2024 a Marina Rota

È in corso l’ottava edizione del Concorso Teatrale Internazionale Città di Chivasso, realizzato da L’Officina Culturale APS, in coprogettazione con l’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura.

Le serate, caratterizzate da spettacoli di altissimo livello, richiamano nel Teatrino Comunale un folto pubblico; i prossimi appuntamenti sono sabato 9 novembre, venerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre.

Ascom Confcommercio Chivasso collabora alla manifestazione partecipando alla Giuria che attribuisce il premio NocciolArt ad una delle quattro Compagnie in concorso.

Dal 2022 poi Ascom Chivasso ha istituito un ulteriore “premio speciale NocciolArt”, destinato ad un chivassese che si sia distinto nel mondo della cultura e dell’arte.



Il premio 2024 è stato attribuito a Marina Rota e le verrà consegnato durante la serata di sabato 14 dicembre al Teatrino Civico.

Marina Rota, laureata in Giurisprudenza, è Direttrice di redazione della rivista divulgativa della Città della Salute e della Scienza di Torino. Giornalista nei settori della letteratura e dell'arte, è organizzatrice di Festival e convegni.

Ha collaborato presso varie case editrici come direttrice di collane, ha presentato mostre d'arte e ha organizzato importanti convegni per il Centro Pannunzio. A Chivasso ha collaborato come consulente artistica al Festival Internazionale di Letteratura "I luoghi delle parole".

Ha pubblicato "Il sillabario-Ezio Gribaudo dall'A alla Z-:, con prefazione di Vittorio Sgarbi; ”Amalia, se voi foste uomo, silloge gozzaniana", con prefazioni di Vittorio Sgarbi e di Claudio Gorlier; "Mauro Salizzoni- Un chirurgo tra bisturi e cronometro", ed. Hever, con la prefazione di Piero Bianucci; "Sotto le stelle di Fred", ed. Buendia Books, biografia romanzata di Fred Buscaglione, con prefazioni di Vittorio Sgarbi e Paolo Conte, giunto alla terza ristampa; "Amalia Guglielminetti- L'amore in versi con Guido Gozzano", ed.Pedrini e "Certe donne, a Torino- Incontri ravvicinati con donne straordinarie", ed. Buendia Books, postfazione di Margherita Oggero. È membro del Comitato Direttivo del Centro Pannunzio e tiene conferenze per l'Associazione "A Regoladarte".

Per la sua attività editoriale ha conseguito, fra gli altri, il primo premio Mario Pannunzio per il giornalismo, il primo premio Mario Soldati per la saggistica, il premio internazionale Città di Cattolica per la poesia e ultimamente il Premio Cultura Ennio Flaiano.