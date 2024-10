Guida completa all’ozonoterapia

Sempre più negli ultimi anni si parla dei meravigliosi benefici dell’ozono (O3), perché questa molecola ha trovato un ruolo rilevante anche in ambito terapeutico, grazie alle sue proprietà chimiche uniche, che possono essere sfruttate per attaccare microrganismi patogeni, come virus, batteri e funghi. La scoperta dell’ozono risale al 1840 per merito del chimico tedesco Christian Friedric Schönbein, ma solo alla fine del XIX i medici iniziarono ad investigare il suo potenziale uso terapeutico, grazie alle sue proprietà disinfettanti. Altro importante passo avanti nell’utilizzo terapeutico dell’ozono si ebbe durante la Prima Guerra Mondiale, quando l’ozonoterapia fu utilizzata per trattare le ferite infette dei soldati, in quanto si scoprì che aveva un potente effetto antibatterico e contribuiva a una più rapida guarigione delle ferite.

In pratica come funziona l’ozonoterapia? Essa sfrutta il potenziale ossidante dell’ozono per stimolare i processi di guarigione, migliorare la circolazione sanguigna e combattere le infezioni.

La terapia con l’ozono può essere somministrata in modi diversi a seconda del problema da trattare, ma il principio di funzionamento è lo stesso. Questo stimola il corpo a potenziare i propri meccanismi di difesa. Quindi il fascino di questo trattamento risiede nelle sue proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e rigeneranti. L’ozonoterapia si è fatta strada come opzione terapeutica versatile, ma la sua applicazione nel settore medico estetico sempre piu’ in evoluzione, ne ha ampliato il suo utilizzo.

In questo articolo vorrei esplorare più in profondità il mondo dell’ozono terapia con il Dott. Luca Ferrero, medico specializzato in Anestesista e Rianimazione e Terapista del dolore. Da anni è un grande studioso ed esperto delle potenzialità proprio dell'ozono applicato a numerosi contesti medici, con uno studio ARS Medica a Torino incentrato sulle applicazioni e trattamenti dell’ ozono.





Dott. Luca Ferrero ci aiuta a capire i principali benefici terapeutici dell’ozonoterapia?





“L’ozonoterapia è stata utilizzata, nel corso del tempo, per trattare una vasta gamma di condizioni, dai disturbi muscolo scheletrici alle malattie vascolari, fino alle patologie dermatologiche.

Nel mio studio di Torino l’uso più comune è il trattamento del dolore cronico, associato a condizioni muscolo scheletriche, come l’ernia del disco, l’osteoartrosi e così via.

L’iniezione di ozono non solo riduce l’infiammazione e stimola la rigenerazione dei tessuti, ma allevia anche il dolore. La prima visita è per me fondamentale. Il paziente mi risponde sulla sua condizione attuale attraverso una scheda anamnesica accompagnata da esami come RM, TAC o RX.

E’ importante ascoltare molto per capire il paziente e come esattamente stabilire un percorso terapeutico personalizzato in sinergia molte volte con altre procedure.

Esistono vari modi di somministrare l’ozonoterapia a seconda delle patologie e della condizione del paziente. Esistono le iniezioni locali di ozono in aree doloranti per ridurre l’infiammazione e favorire la riparazione dei tessuti. Ci si può rivolgere a sedute di Grandeautoemoterapia perché questo processo può avere un effetto sistemico benefico, migliorando l’ossigenazione e stimolando il sistema immunitario. Talvolta mi trovo a somministrare l’ozono attraverso insufflazioni rettali e vaginali per trattari condizioni intestinali, come la colite ulcerosa e ginecologiche, per infezioni vaginali ricorrenti. In ultimo l’uso di oli ozonizzati è molto diffuso per trattare ferite difficili da guarire, come le piaghe da decubito e le ulcere cutanee.”





Le chiedo in particolare Dott. Ferrero di soffermarsi sulla molto dibattuta Grandeautoemoterapia che negli ultimi anni è diventata di moda, anche sui temi dell’antiage e della longevità

“Innanzitutto ci tengo a spiegare che l’autoemo è un trattamento che consiste nel prelevare una piccola quantità di sangue nella persona per poi reiniettarlo nel suo corpo spesso in un muscolo.

Quello invece che lei mi sta chiedendo è la grande autoemoterapia (GAE), che ha una procedura un po' più complessa. In questo caso, si preleva una quantità maggiore di sangue (100/150 ml) dal paziente e questo sangue viene mescolato con ossigeno ed ozono, prima di essere introdotto nel corpo attraverso una flebo. L'ozono, un gas con proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, viene utilizzato per stimolare il sistema immunitario e migliorare l'ossigenazione dei tessuti. Questo trattamento viene spesso proposto per aiutare in situazioni di stanchezza cronica, dolori articolari, problemi circolatori e alcune patologie legate al sistema immunitario.

Negli ultimi anni, la grande autoemo è diventata sempre più popolare anche nel campo del benessere e della medicina estetica, poiché si crede che possa avere effetti positivi sulla rigenerazione dei tessuti, migliorando l'aspetto della pelle e rallentando il processo di invecchiamento.”





Come vede alla luce della rincorsa a terapie della longevità e dell’antiage il futuro della grande autoemo e delle terapie infusionali?

“Il futuro della grande autoemo e delle terapie infusionali sembra essere promettente, soprattutto per chi è alla ricerca di soluzioni personalizzate e meno invasive per il benessere e la longevità. Con l'interesse crescente verso approcci che stimolino la rigenerazione naturale del corpo, questi trattamenti potrebbero diventare parte integrante dei percorsi di cura e prevenzione, soprattutto per chi desidera rallentare i segni dell'invecchiamento e migliorare la qualità della vita in modo più "naturale". Tuttavia, è fondamentale che la ricerca continui a valutare la loro efficacia e sicurezza, in modo da offrire ai pazienti trattamenti basati su evidenze scientifiche solide.

Il futuro della GAET potrebbe essere strettamente legato alla sua combinazione con altre terapie rigenerative emergenti. In particolare, potrebbe essere abbinata a trattamenti come la terapia con cellule staminali, la somministrazione di NAD+ (nicotinamide adenina dinucleotide) o l'uso di farmaci senolitici, che mirano a eliminare le cellule senescenti responsabili dell'invecchiamento cellulare.

Questa sinergia tra diverse tecniche potrebbe portare a una maggiore efficacia nella lotta contro l'invecchiamento, migliorando la capacità dell’organismo di rigenerarsi e mantenersi in buona salute più a lungo. In questo senso, la GAET potrebbe diventare una componente di un approccio più olistico e personalizzato alla longevità. Mi si consenta solo di sottolineare per ultimo che si tratta di terapie che vanno affrontate in maniera seria da chi le conosce dopo aver seguito master Universitari e Corsi di aggiornamento continui e non basandosi su poche ore di formazione, si tratta sempre di trattamenti medici.”