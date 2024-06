Unitre rinnova il direttivo, cambia sede e ricorda la fondatrice Irma Maria Re

Unitre rinnova il consiglio direttivo e si sposta in centro, ricordando la fondatrice Irma Maria Re . La presentazione è infatti avvenuta in quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della donna - scomparsa nel 2018 - che a Torino ha fatto nascere l'associazione che è ormai presente in tutta Italia e conta più di 70 mila iscritti.

L'Università delle tre età (non più "della terza età") ha ancora a Torino il suo cuore pulsante e la sede con più iscritti d'Italia, e in autunno sposterà la sede nazionale da Corso Francia in via Palazzo di Città. Proprio ieri la consegna delle chiavi che darà il via ai lavori, nella stessa giornata in cui si è insediato il nuovo consiglio direttivo formato da Giuseppe Ancona, Elsa Caggiani, Agostino Meloni e Madra Quadraccia.

Il nuovo direttivo di Unitre