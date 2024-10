Sulla Pista 500 del Lingotto due nuove installazioni inaugurano la Art Week 2024

In occasione della settimana dell’arte torinese e della trentunesima edizione di Artissima, da venerdì 1 novembre 2024, la Pinacoteca Agnelli presenta sulla Pista 500 due nuove installazioni site-specific: l’installazione neon ambientale Come Run With Me di Monica Bonvicini (1965) e l’immagine sul billboard My Mother Was My First Country di Chalisée Naamani (1995). Le opere accompagnano quelle già presenti di Thomas Bayrle, Julius von Bismarck, VALIE EXPORT, Sylvie Fleury, Dominique Gonzalez-Foerster, Marco Giordano, Alicja Kwade, Louise Lawler, Finnegan Shannon, e SUPERFLEX.

Le due nuove opere si inseriscono all’interno del percorso espositivo della Pista 500 sul tetto del Lingotto, che dalla sua inaugurazione nel 2022 attiva inaspettate prospettive con il contesto che le ospita.

Monica Bonvicini, la cui pratica indaga il rapporto tra architettura e strutture di potere, spesso interrogando l’ambiguità del linguaggio, presenta la grande installazione neon ambientale commissionata appositamente per la parabolica sud Come Run With Me (2024).

Nel suo lavoro, Chalisée Naamani intreccia tra loro riferimenti ispirati ai brand e alla pubblicità, alla storia dell'arte e della moda e all'ambiente che la circonda. L’opera My Mother Was My First Country (2024), presentata sulla Pista, si confronta con la funzione propagandistica del cartellone pubblicitario, che veicola messaggi politici nello spazio pubblico come se fossero prodotti da acquistare. L’artista è stata la vincitrice nel 2023 del Premio Pista 500, nato in collaborazione con la fiera d’arte contemporanea Artissima.

Il Premio Pista 500



Torna nella sua seconda edizione, che vedrà offrire all’artista selezionata o selezionato tra quelli presenti ad Artissima l’opportunità di realizzare in futuro una nuova opera sul billboard della Pista 500. La giuria dell’edizione 2024 del premio è composta da Meriem Berrada, direttrice MACAAL — Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden di Marrakech, Fatima Hellberg, direttrice del mumok Museum moderner Kunst di Vienna, da Sarah Cosulich, direttrice Pinacoteca Agnelli, e Pietro Rigolo, recentemente nominato capo curatore e responsabile della collezione della Pinacoteca Agnelli.