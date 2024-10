Cosa sono gli airdrop di criptovalute: tutti i dettagli

Il termine “airdrop” è chiaramente inglese e può essere tradotto in italiano come “lancio aereo” o anche “lancio dall’alto”. Naturalmente, però, il termine in contesto di criptovalute non ha nulla a che vedere con gli aeroplani, ma indica piuttosto un premio fornito a partecipanti, investitori e detentori di uno specifico token.

Gli airdrop di criptovalute, quindi, permettono di ottenere token gratuitamente, immaginando il team di sviluppo (o chi per loro) che lancia le monete a pioggia agli investitori. Molti si chiedono se siano effettivamente reali o se si tratti di una mera trovata pubblicitaria. La risposta è dipende. Innanzitutto bisogna capire se il progetto che organizza airdrop sia affidabile, cosa che è possibile fare verificando le credenziali del team di sviluppo e controllando che i progetti abbiano degli audit esterni da compagnie come Coinsult e SolidProof. Poi bisogna considerare i metodi di partecipazione e infine non bisogna dimenticare che per ricevere questi token gratuiti è necessario anche un wallet.

Ma perché vengono organizzati? In sostanza, gli airdrop sono effettuati per motivi promozionali. In questo modo, è più semplice far conoscere una nuova criptovaluta, spesso infatti la partecipazione all’airdrop è legata a una condivisione su canali social, generalmente sul social media X. Più persone scoprono la cripto, più investitori attirerà, creando così un circolo virtuoso grazie agli airdrop.

Come funziona un airdrop

Ora che avete informazioni su cosa sia un airdrop di criptovalute, possiamo vedere come questi, generalmente, funzionino. Come detto, un airdrop distribuisce criptovalute agli indirizzi wallet dei partecipanti e solitamente la distribuzione è effettuata dal progetto stesso. Tuttavia, in alcuni casi, può essere gestita anche da exchange o fornitori di wallet.

Per partecipare è necessario registrarsi e soddisfare specifici requisiti. Le condizioni variano di airdrop in airdrop, ma spesso basta possedere un wallet e avere su questo una specifica criptovaluta, oppure utilizzare una piattaforma. Per essere ammessi potrebbe essere necessario fare un post su un social media, ripubblicare dei contenuti oppure crearne di originali a tema.

I partecipanti che soddisfano queste condizioni, potranno ricevere i token direttamente sul loro wallet, oppure riscattarli su un sito specifico come quelli delle prevendite. La distribuzione di token tramite un airdrop viene promossa anche da wallet o exchange di cripto noti, ma è più probabile trovarli nelle presale. Infine, alcuni airdrop sono strutturati in modo che i possessori ricevano piccoli lotti di token come premio fedeltà e non tutti in un colpo. Questo per incentivare a mantenere l’asset nel wallet per un periodo più lungo. Come vedremo a breve, però, esistono anche airdrop legati all’utilizzo attivo di criptovalute.

Memebet token: esempio di airdrop innovativo

Un progetto attualmente in prevendita che utilizza il sistema dell’airdrop è Memebet Casino. Innanzitutto, si tratta di una presale a cui è possibile accedere in questo momento acquistando il token nativo MEMEBET al costo di 0,0262$. L’idea alla base di questo progetto è quella di creare il primo casinò di criptovalute in cui gli investitori possono partecipare attivamente usando le proprie meme coin come DOGE, SHIB, WIF e naturalmente anche MEMEBET.

A quest’ultimo è legato, nello specifico, l’airdrop di tipo Play-to-Earn. In sostanza, i giocatori ricevono ricompense giocando al casinò con MEMEBET. Più si scommette e più si guadagna con il “lancio aereo”. Il team di sviluppo ha allocato il 20% del totale dei token proprio come ricompense per questa operazione, quindi il concetto di airdrop è sostanzialmente ingranato alla perfezione nella prevendita. Un modo sicuramente differente, rispetto a quelli classici, ma senz’altro intrigante.

Memebet Casino ha raccolto oltre 540.000 dollari in finanziamenti, segno di un tangibile interesse da parte degli investitori che ritengono valida l’idea della creazione di un casinò di meme coin su Web e Telegram. Inoltre, il team di sviluppo non sembra intenzionato a fermarsi all’airdrop della prima stagione, continuando con una politica di marketing mirata per far conoscere a quanti più investitori possibile questa nuova criptovaluta. Per avere ulteriori informazioni sul progetto e seguire tutte le fasi di eventuali airdrop futuri, è possibile entrare a far parte della community sulla pagina ufficiale X e il canale Telegram .