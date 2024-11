Più acqua e superficie pascoliva per l’alpeggio della Sella

È l’alpeggio della Sella quello scelto dal Comune di Angrogna per gli interventi destinati a migliorare i pascoli e renderli fruibili con un percorso didattico. “È uno dei nostri pascoli più estesi ma al momento è anche uno di quelli che versa nelle peggiori condizioni perché è invaso da infestanti” argomenta la scelta il sindaco Gino Giordan. Sull’alpeggio verranno quindi investiti i circa 100.000 euro della Fondazione Compagnia di San Paolo assegnati con il Bando Simbiosi a cui ha partecipato il Comune assieme all’associazione fondiaria di Prarostino. “Il progetto curato dalla Studio Vaira di Saluzzo prevede la pulizia dalle piante infestanti per recuperare superficie pascoliva, interventi per captare delle sorgenti d’acqua e migliorare l’approvvigionamento idrico per gli animali e la creazione un percorso didattico” spiega Giordan.

Il Comune conta di entrare in possesso della progettazione definitiva a fine novembre e di svolgere i lavori nell’autunno del 2025. “Il contributo ci è stato confermato in queste settimane e abbiamo a disposizione un paio d’anni per portare a termine gli interventi” conclude.