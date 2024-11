In un Pala Gianni Asti tutto esaurito la Reale Mutua va KO contro Rimini

In diretta nazionale, in un venerdì sera diverso dal solito, la Reale Mutua Torino gioca due partite con risultati opposti. Il primo non può che essere quello positivo: nella sfida contro la Rivierabanca Rimini, per la prima volta dal fallimento dell’Auxilium, il Pala Gianni Asti è tutto esaurito. Grazie all’ottimo lavoro con le società del territorio, presenti in massa al palazzetto, la cornice di pubblico ha fatto rivivere i tempi d’oro del basket torinese. Dall’altro lato, Torino non è riuscita capitalizzare la spinta del “tutto esaurito” mancando per la seconda partita consecutiva l’appuntamento con i due punti.

CRONACA

Meglio gli ospiti in avvio di primo quarto, i biancorossi trovano la via del canestro con Johnson e Camara e provano la prima mini-fuga dopo 180’’ (4-12). Torino fatica a trovare il ritmo, ma riesce a spezzare l’inerzia romagnola con la bomba di capitan Schina seguita dalla schiacciata di Ladurner riducendo lo svantaggio ad un possesso (11-14). Sul finale dei primi 10’ la fiammata della squadra di coach Dell’Agnello chiude il quarto sul 11-19. Nella seconda frazione Rimini sembra voler riprendere il discorso appena interrotto e segna il nuovo +9 (13-22) con Masciadri. La Reale Mutua però non ci sta e trascinata da Taylor e Schina risale la china fino al -2 (23-25). Coach Dell’Agnello ricorre al minuto per interrompere il buon momento di Torino, ma i gialloblù sono attenti e con i centri di Severini e Ajayi rispondono colpo su colpo alle offensive avversarie, riuscendo a rimanere in scia per tutto il secondo quarto. Solo sulla sirena dell’intervallo lungo gli ospiti riescono ad allungare di nuovo grazie alla tripla di Tomassini che manda le squadre nello spogliatoio sul 31-38.

Nella ripresa la Rivierabanca entra meglio in campo e il PalaRuffini è costretto subito a prenderne atto, perché i canestri di Robinson e compagni spingono la Reale Mutua allo svantaggio in doppia cifra (34-44). I gialloblù provano a rispondere a tono con Montano e Ajayi, ma è ancora Rimini a far la voce grossa e quando mancano 10’ al termine del match il tabellone luminoso segna 46-59. L’ultima frazione inizia con i migliori auspici ed il 5-0 firmato Ajayi-Taylor riduce lo svantaggio (51-59) e accende l’entusiasmo dei 3815 del Ruffini. Il parziale del duo americano, però, è solo un fuoco di paglia, destinato a spegnersi sotto le bombe di Marini, Grande e Johnson, che valgono il +22 (56-78) ospite e chiudono virtualmente il match con ancora 150’’ sul cronometro. Finale 68-80.

Reale Mutua Basket Torino - Rivierabanca Basket Rimini 68-80 (11-19, 20-10; 15-21, 22-21)

Torino: Severini 4, Ajayi 17, Taylor 13, Ladurner 8, Gallo 6, Montano 3, Landi 4, Ghirlanda, Schina 13, Seck, Garuzzo NE. All. Boniciolli

Rimini: Bedetti, Anumba, Camara 14, Grande 15, Tomassini 5, Marini 13, Simioni 5, Johnson 12, Robinson 10, Masciadri 6. All. Dell’Agnello