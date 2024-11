Artissima, ecco chi sono tutti i premiati della trentunesima edizione

Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea annuncia tutti i vincitori degli 11 premi e riconoscimenti assegnati nella trentunesima edizione. Per il 2024 la composizione vede quattro premi in collaborazione con aziende partner, due riconoscimenti a memoria di figure di spicco del mondo dell’arte e cinque supporti istituzionali ad artisti e gallerie promossi da fondazioni e istituzioni e un fondo.

TUTTI I PREMI ASSEGNATI AD ARTISSIMA 2024:

Quattro premi in collaborazione con aziende partner:

Premio illy Present Future (ventiquattresima edizione) // Angharad Williams, galleria Fanta - MLN, Milano;

Premio VANNI occhiali #artistroom (quarta edizione) // Nicola Bizzarri, galleria Fuocherello, Volvera (Torino);

Premio Tosetti Value per la fotografia by Tosetti Value – Il Family office (quinta edizione) //

Rossella Biscotti, galleria mor charpentier, Parigi e Bogotà;

Premio Orlane per l’Arte (prima edizione) // galleria laveronica, Modica. Due riconoscimenti a memoria di figure di spicco del mondo dell’arte:

Matteo Viglietta Award by Collezione La Gaia (terza edizione) // Francesca Cataldi, galleria

Gramma_Epsilon, Atene;

Carol Rama Award by Fondazione Sardi per l’Arte (quinta edizione) // Belen Uriel, galleria

Madragoa, Lisbona.

Cinque supporti istituzionali ad artisti e gallerie sono promossi da fondazioni e istituzioni:

Premio Diana Bracco – Imprenditrici ad arte (seconda edizione) // Agnieska Fąferek gestisce la galleria Eastcontemporary, Milano;

Premio Pista 500 by Pinacoteca Agnelli (seconda edizione) // Paul Pfeiffer, galleria Thomas Dane, Londra e Napoli.

Premio “ad occhi chiusi…” by Fondazione Merz (quarta edizione) // Monia Ben Hamouda, galleria

ChertLüdde, Berlino;

Premio Oelle – Mediterraneo Antico by Fondazione Oelle (terza edizione) // Daniela Ortiz, galleria

laveronica, Modica;

Premio Ettore e Ines Fico (quindicesima edizione) // Daniele Di Girolamo, galleria Traffic, Bergamo.

Un fondo:

IDENTITY Fund for New Entries (seconda edizione) // gallerie Hatch (Parigi), Manus (Spalato e Zagabria) e MATTA (Milano).

Artissima è la principale fiera d’arte contemporanea in Italia.

Sin dalla sua fondazione nel 1994, unisce la presenza nel mercato internazionale a una grande attenzione per la sperimentazione e la ricerca. L’organizzazione di Artissima è curata da Artissima srl, società della Fondazione Torino Musei, costituita nel 2008 per gestire i rapporti artistici e commerciali della fiera.

Il marchio di Artissima appartiene a Città di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. Artissima viene realizzata attraverso il sostegno dei tre Enti proprietari del marchio, congiuntamente a Fondazione CRT, Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e Camera di commercio di Torino.