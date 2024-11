Pinerolo ha uno sportello per le vittime di reato

È un punto di riferimento per le vittime di reato, anche non denunciato, e per i suoi famigliari. Rete Dafne trova casa a Pinerolo, in via Silvio Pellico 23, nei locali Società operaia di mutuo soccorso (Soms). Nato nel 2008 come progetto, su impulso della Procura di Torino, diventa associazione e nel 2018 è una realtà nazionale, con presidente onorario l’ex magistrato di Pomaretto Marco Bouchard. Lo sportello pinerolese è stato inaugurato il 23 ottobre grazie allo stanziamento da parte della Regione di fondi statali destinati alle vittime di reato. Rete Dafne ha numerosi partner (Comune, Asl, Ciss e Soms) e collaborerà con realtà locali consolidate come il centro antiviolenza Svolta Donna. I suoi compiti sono diversi, dall’accompagnare gli utenti ai servizi sul territorio, siano all’assistenza psicologica, passando per le informazioni sui programmi di giustizia riparativa.

A occuparsi dello sportello pinerolese è la psicoterapeuta Francesca Gardiol. Per fissare un appuntamento c’è un numero verde, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, 800 919108. Oppure si può telefonare allo 011 5683686 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o al 389 5503386, negli stessi giorni, dalle 12 alle 18.