Sestriere, il Villaggio olimpico torna all'asta: la base è di poco inferiore ai 35 milioni di euro

"Vendesi" a Sestriere. Proprio nei giorni in cui scende la prima neve sulle montagne olimpiche, un cartello - almeno idealmente - è stato affisso sulla porta di uno dei luoghi iconici della località delle valli torinesi. Si tratta del Villaggio Olimpico, per il quale è stata fissata una base d'asta di poco inferiore ai 35 milioni. Una cifra considerevole, secondo gli addetti ai lavori.



Il Villaggio - nato nel 2006 in occasione dei Giochi Invernali di Torino - può arrivare a ospitare oltre un migliaio di persone, ma in un recente passato (circa due anni fa) non aveva avuto fortuna con le aste: su una base che era stata fissata a 18 milioni di euro, infatti, l'esito era stato nullo.

La gestione è attualmente affidata a TH Resort. E l'attività non si ferma, visto che il periodo delle settimane bianche è ormai alle porte.