L'Amica Geniale, la quarta stagione della serie girata in Piemonte in onda su Rai1

Arriva su Rai1 la quarta stagione della serie di successo internazionale, L'amica Geniale.

Sotto la regia di Laura Bispuri, Irene Maiorino nei panni di Lila, Raffaella Cerullo e Alba Rohrwacher in quelli di Lenù, Elena Greco.

La trama

Tratto dal romanzo di Elena Ferrante, segue la storia di Elena e Lila, amiche geniali che tornano per un ultimo avvincente capitolo sulla loro età adulta. Le due protagoniste hanno ormai alle spalle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino, che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera da imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta, temuta e rispettata nel rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in sé stesse e nell’altra nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia.

Prodotto da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, è stato in parte registrato in Piemonte.

Dopo essere stata presentata presentata in anteprima mondiale al 23° Tribeca Festival a New York e alla Festa del Cinema di Roma, sarà in onda da lunedì 11 novembre.