Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo ‘prende farfalle’ al tie-break

La Eurotek Uyba Busto Arsizio conferma il periodo di forma e rispedisce a Pinerolo la Wash4green con un solo punto. Le ‘pinelle’, in campo senza Moro per un fastidio muscolare, si meritano il primo set e perdono il secondo dopo una battaglia ai vantaggi. Le ‘farfalle’ bustocche crescono punto dopo punto e si prendono la vittoria con un tie-break a senso unico.

Primo set

Busto pare agguerrita e vola sul 7-4. Ma Sylves domina sotto rete e Pinerolo mette la freccia (9-10). Da qui l’inerzia del parziale cambia. Il servizio spinto paga le ‘pinelle’, che mettono a segno 4 ace, e la gestione di Cambi, impreziosita da tocchi di seconda, che mandano in crisi la difesa avversaria fanno la differenza. Un colpo di astuzia di Sorokaite sfrutta il muro avversario e porta in dote tre set point. Chiude proprio la palleggiatrice con una giocata di seconda (22-25).

Secondo set

Nel secondo parziale si vede Obossa, sinora in ombra, e le padrone di casa vanno sul 11-7. Le ‘pinelle’ non si disuniscono e iniziano a rosicchiare punti. Un’1-2 di Perinelli sigla il pareggio (18-18) e due errori di Frosini e Kunzler regalano il doppio vantaggio. Busto però ritrova subito il pari. Pinerolo si trova anche costretta ad annullare due set point con Sorokaite e Perinelli, prima di averne uno a disposizione, ma Akrari spedisce il servizio in rete. È l’unica occasione, prima che Busto chiuda sul 29-27, sfruttando una ricezione sbagliata di Di Mario, che ingabbia Cambi sotto rete.

Terzo set

Un turno di battuta di Kunzler propizia la prima fuga di Busto (10-6). Marchiaro prova a cambiare le carte in tavola con Bussoli al posto di Di Mario, Moreno Reyes al posto di Smarzek e Bracchi al posto di Perinelli. Ma le ‘farfalle’ volano sul 20-11 ed è un monologo, che si chiude 25-13 con un errore di Moreno Reyes su una palla bassa.

Quarto set

Il parziale si apre con Bracchi opposto e Smarzek in panchina. Pinerolo rialza la testa partendo avanti 3-6. E dilaga: +7 con due ace proprio di Bracchi (10-17). Le bustocche provano a rifarsi sotto, rosicchiando 4 punti di distacco, ma l’inerzia del set non cambia e Akrari mette a terra il 20-25.

Quinto set

Marchiaro conferma Bracchi al posto di Smarzek, ma il risultato non è quello del set precedente. La Wash4green sembra sulle gambe e meno lucida. Busto scava il solco con servizio e muro (8-2). In campo Smarzek e anche D’Odorico (per Perinelli) per dare una scossa. La luce non si accende e le padrone di casa veleggiano senza problemi verso il 15-8, messo a segno da Piva.