Furti nelle scuole di Torino, in campo i Civich. Lo Russo: "Dobbiamo dare sterzata sulla sicurezza"

La scorsa settimana ero stato lo stesso primo cittadino a denunciare, via social, come da inizio 2024 ci fossero stati ben 22 effrazioni tra i banchi. A finire nel mirino soprattutto gli istituti scolastici delle Circoscrizioni 5 e 6, con dieci episodi in tre mesi: dalla primaria Margherita di Savoia di via Thouar 2, colpita come la Gambaro due volte da inizio 2024, al Nido Arcobaleno di via Reiss Romoli 45 fino alla scuola d’infanzia Joan Mirò via Scotellaro 7.