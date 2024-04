Torino Comics celebra il mito di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball e maestro dei manga

Torino Comics (12-14 aprile, Lingotto Fiere, Torino) non può non omaggiare Akira Toriyama, fumettista giapponese recentemente scomparso all'età di 69 anni e considerato il padre dei manga. A renderlo celebre, soprattutto l'aver ideato Dragon Ball e Dr. Slump.





A lui è dedicata in area autori una mostra tematica, curata dal collezionista Walid Benfadel, che permette di immergersi nella carriera di questo grande artista ammirando locandine, poster, oggetti e gadget collezionabili, inclusi pezzi rari ed edizioni limitate. Ogni articolo esposto celebra il talento e l'immaginazione di Toriyama, offrendo una visione approfondita delle sue creazioni più amate. Un'esperienza imperdibile per gli amanti dei manga e per chi desidera rendere omaggio a un vero maestro dell'illustrazione e della narrativa.

Sabato 13 aprile ore 16 in Sala Rossa lo youtuber cavernadiplatone alias Domenico Guastafierro conduce l’incontro Akira Toriyama, il padre dei manga, che, attraverso una serie di parallelismi con i manga degli anni 90/2000, vuole essere un viaggio storico e grafico per capire quanto Dragon Ball abbia influenzato gli autori successivi e quanto esso sia presente nei manga che i lettori di oggi amano. Dalle riviste shonen manga di Shueisha a quelle di Kodansha, Dragon Ball si annida un po’ ovunque e ha fatto sbocciare nuove tendenze e opere. Durante l’incontro viene presentata la mostra allestita in area autori e si cerca di comprendere perché Akira Toriyama fosse così importante per la cultura pop; a chiudere gli interventi, la lettura di alcuni messaggi che i mangaka influenzati dalle avventure di Goku hanno scritto per la dipartita del maestro Akira Toriyama.