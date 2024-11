Social Festival Comunità Educative: tra gli ospiti Ensi e Epoque

Torna a Torino e città metropolitana il Social Festival Comunità Educative, promosso e organizzato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Torino, da ITER – Istituzione Torinese per l’Educazione Responsabile, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino e la direzione scientifica della rivista Animazione Sociale.

Una settimana di lezioni magistrali, seminari, workshop, attività con le classi, mostre espositive. 77 eventi, più di 200 voci dai mondi dell'arte, della pedagogia, delle scienze, della cura, per mettere al centro del pensiero della città i percorsi di crescita delle nuove generazioni. Tema dell’edizione di quest’anno: “la cura del mondo”.

Tra gli altri la plenaria dedicata al progetto COESI che racconterà come prendersi cura dell’ambiente scolastico con una lezione di Cecilia Marchisio, professoressa di didattica speciale di Unito COPROGETTARE SCUOLE INCLUSIVE, 6 novembre, Collegio San Giuseppe; la conferenza d’apertura SIAMO TERRA VIVA. EDUCARSI ALLA SOSTENIBILITÀ all’Aula Magna della Cavallerizza Reale, con la presenza del Sindaco della Città di Torino e della Città Metropolitana, Stefano Lo Russo, del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Stefano Suraniti, della pro-rettrice alla didattica di Unito, Barbara Bruschi, e con le lezioni di Mauro Ceruti, teorico della complessità, Chiara Giaccardi, sociologa dell’Università Cattolica di Milano, Franco Lorenzoni, pedagogista e scrittore, Giorgio Brizio, attivista e scrittore, Duccio Demetrio, pedagogista e filosofo; la sessione dedicata al sistema educativo per l’età 0-6 anni QUALE AMBIENTE EDUCATIVO PER L’ETÀ 0-6, 7 novembre, Cavallerizza Reale; la festa per i 20 anni di ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile che dal 2004 promuove percorsi e attività̀ in campo educativo rivolti a scuole e famiglie 20 ANNI DI ITER. UNA APPASSIONANTE AVVENTURA EDUCATIVA, venerdì 8 novembre, segue aperitivo, Cascina Falchera.

E ancora un incontro dedicato alla musica e ai giovani, due artisti urban torinesi si raccontano insieme a a Valerio Millefoglie al Cinema Massimo venerdi 8 novembre ENSi e EPOQUE per faccia a faccia con gli studenti.

Il Social Festival Comunità Educative si concluderà sabato 9 novembre mattina al Cinema Massimo, con gli interventi di Ugo Morelli, psicologo dell’Università Federico II di Napoli IL PAESAGGIO CHE NOI SIAMO, Vito Mancuso, filosofo e teologo NELLA NATURA TUTTO, ANCHE L'ETICA, Antonio Catalano, artista di Universi Sensibili DIVENTARE UNA NUOVA SPECIE: I MERAVIGLIATI e Alessandra Viola, scrittrice e giornalista L'ESSERE UMANO È IL PIU' EVOLUTO DEL PIANETA. O NO?

Diverse le iniziative su arte e sostenibilità promosse in occasione del Social Festival Comunità Educative dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. In particolare: il seminario EDUCARSI CON L’ARTE ALLA SOSTENIBILITÀ. IL CONTRIBUTO DEI MONDI ARTISTICI ALLA CURA DEL MONDO giovedì 7 novembre, presso il Polo del ‘900, condotto da Paola Zanini, responsabile del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli; i due workshop rivolti alle scuole secondarie di II grado, entrambi venerdì 8 novembre presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea: TOGETHER = INSIEME CON E PER IL PIANETA”; “ARTE&NATURA: OLTRE L’ANTROPOCENTRISMO

