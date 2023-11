Ragazza uccisa da un'automobile, in corso Casale arriva l'autovelox fisso

Limiti di velocità non rispettati

Lo scorso 24 ottobre i Civich hanno iniziato a fare dei controlli con un autovelox: il primo giorno sono stati "pizzicati" 13-14 automobilisti che non hanno rispettato i limiti, mentre nei giorni successivi meno. "Credo - ha spiegato Lo Russo - metteremo un autovelox fisso in maniera tale che si possa condizionare la velocità degli automobilisti, ben consapevoli che questo strumento di per sé non riduce la velocità".