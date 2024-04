The Lodger: una serata con la musica di Ezio Bosso e il cinema di Alfred Hitchcock

Il Quartetto d’Archi di Torino (Edoardo de Angelis, violino; Umberto Fantini, violino; Andrea Repetto, viola; Manuel Zigante, violoncello) eseguirà la sonorizzazione live dell’opera ‘ The Lodger: A Story of the London Fog ’, conosciuto anche con il nome de L'inquilino , un film muto prodotto nel 1927 e diretto da Alfred Hitchcock . È considerato dal suo autore "il primo vero film di Hitchcock": suspense, labilità del confine tra bene e male, semplificazione assoluta dei meccanismi narrativi sono le marche di stile che diventeranno la firma del "maestro del brivido".

La musica è del grande Ezio Bosso, pianista torinese scomparso nel 2020, tra i musicisti e compositori più influenti della sua generazione, soprattutto per l'accurata ricerca sul concetto di musica empatica. Ezio Bosso si era già confrontato con il cinema scrivendo le colonne sonore di film come Un amore e Qui non è il paradiso di Giuseppe Maria Tavarelli, e di Io non ho paura e Quo vadis, Baby? di Gabriele Salvatores. In questo caso, tuttavia, si è trovato a lavorare su una pellicola completamente diversa: un film muto in bianco e nero dalle atmosfere noir, intrise di nebbia e mistero.