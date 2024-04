A Moncalieri il 'pasto sospeso' raddoppia, grazie alla solidarietà dei dipendenti Italdesign

Una iniziativa per aiutare persone e famiglie in difficoltà, pensata quando si era appena usciti dall'emergenza Covid, ma i problemi per molti nuclei non erano certo scomparsi. Lo scorso anno era stato un grande successo, per questo verrà riproposta anche nel 2024 l’iniziativa del "pasto sospeso" che si concretizza grazie alla solidarietà dei dipendenti Italdesign e alla collaborazione con l’Unione dei Comuni (che comprende Moncalieri, Trofarello e La Loggia) e la ditta Sodexo, fornitore dei pasti nell’azienda di via Grandi.

Il secondo tempo dell'iniziativa

“Nel 2023 - si legge nella delibera dell’Unione dei Comuni - si è stipulato il primo accordo di collaborazione che ha previsto il ritiro e la consegna di una media di 15-20 pasti giornalieri e che nel corso dell’anno hanno beneficiato della consegna circa 30 nuclei familiari e 45 persone”. Un’iniziativa solidale che vivrà un secondo tempo, visto che Italdesign ha deciso di continuare ad essere presente e “dare una risposta alle problematiche sociali, donando dei pasti alle famiglie bisognose del territorio”.

I 'pasti sospesi' passano da 25 a 40

Aumenterà anche il numero dei pasti sospesi, passando da 25 a 40 al giorno. Un meccanismo solidale che parte da una considerazione, “è interesse comune delle parti di continuare la collaborazione relativa allo svolgimento dell’iniziativa per sostenere persone e nuclei famigliari in situazione di bisogno”.

I dipendenti Italdesign che hanno deciso di aderire all’iniziativa, hanno donato un “pasto sospeso” della cifra di 4,50 euro. L’azienda ha raccolto 1.433 adesioni a cui ha aggiunto di sua iniziativa un ulteriore contributo di 1.000 pasti, per un totale della prima annualità dell’iniziativa pari a 2.433 pasti freschi comprensivi di primo, secondo, contorno e dolce.

Il grazie dei tre sindaci del territorio

Ora è stata lanciata la nuova campagna di adesioni al progetto, con l'obiettivo di andare a raddoppiare (o quasi) gli aiuti. “Siamo grati a Italdesign per l’opportunità che ha dato e darà ancora alle persone più fragili dei nostri tre comuni Moncalieri, Trofarello e La Loggia. Una azienda prestigiosa per il nostro territorio, capace di diventare preziosa per le persone in difficoltà”, hanno dichiarato i sindaci Paolo Montagna, Stefano Napoletano e Domenico Romano.