Sprofondo gialloblù: Reale Mutua a picco contro Forlì

Mercoledì sera da dimenticare per la Reale Mutua Basket Torino che davanti al pubblico di casa è costretta ad arrendersi a Forlì sul risultato di 67-92.I gialloblù, mai in gara, sono costretti ad inseguire per tutto il match senza dare, però, l’idea di poter entrare effettivamente in partita. La squadra di coach Martino, più concentrata e attenta sui due lati del campo, senza troppa difficoltà mette virtualmente in fresco i due punti alla fine del primo tempo, consegnando alla Reale Mutua la terza sconfitta consecutiva (la sesta in nove partite) e i fischi del Pala Gianni Asti.

CRONACA

Avvio da dimenticare per i gialloblù: Harper, Gaspardo e Parravicini colpiscono in rapida sequenza il canestro della squadra di Boniciolli, che sul parziale di 8-0 decide subito di rifugiarsi in time out. Il primo canestro della squadra di casa arriva dopo 150’’, ma l’inerzia della partita è sempre in mano a Forlì che dopo pochi minuti ha già spedito Torino sul -10 (13-3). Estremamente imprecisa sotto canestro (0/10 da 2 nella prima frazione), la Reale Mutua si affida alle soluzione estemporanee da 3 di Severini e Montano, ma la musica non cambia e sul finale di quarto il tabellone vede Torino inseguire sul 12-20. Schina e Seck provano a lanciare la Reale Mutua nella seconda frazione, ma la precisione da dietro l’arco dei biancorossi e la scarsa attitudine offensiva di Torino, scavano un solco che manda Schina e compagni nello spogliatoio sul -18 (26-44).

Nella ripresa non avviene il cambio di passo che il pubblico del “Gianni Asti” si sarebbe aspettato: dopo aver toccato il massimo svantaggio di -27 (47-74), la quarta frazione è solo garbage time, con Forlì che conduce la partita in porto sul 67-92 finale.

Reale Mutua Basket Torino - Unieuro Forlì 67-92 (12-20, 14-24; 20-22, 21-26)

Torino: Taylor 16, Ladurner 3, Seck 2, Gallo 8, Schina 2, Severini 6, Landi 2, Garuzzo NE, Ghirlanda, AJayi 17, Montano 11. All. Boniciolli

Forlì: Parravicini 10, Magro 2, Perkovic 10, Del Chiaro 8, Pollone 8, Tavernelli 1, Pascolo 8, Cinciarini 12, Gaspardo 22, Harper 11. All. Martino