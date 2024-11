Frane e alluvioni, a Torino 150mila persone in zone a rischio. Tresso: "Lavorare sulla consapevolezza"

A Torino 150mila persone risiedono in una zona a rischio alluvione o frane. Il 20% circa dei torinesi abita in un'area che potrebbe potenzialmente essere interessata da una calamità naturale. Un numero rilevante se si pensa alle devastanti inondazioni in Spagna, che hanno provocato più di 200 vittime: al momento sono 89 le persone che ancora risultano disperse nella regione di Valencia.