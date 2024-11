Dai Baustelle al concerto disegnato...Rachele Bastreghi torna a Torino “in solo” per stupire ancora

Staccarsi temporaneamente da una delle realtà più acclamate del cantautorato indipendente italiano e mantenere livelli qualitativi eccellenti non è per nulla facile: eppure Rachele Bastreghi, co-fondatrice, co-autrice, voce e polistrumentista dei Baustelle ci è riuscita alla grande con i suoi due lavori da solista, “Marie” (2015) e “Psychodonna” (2021).

Un concerto disegnato da Spazio211

A 3 anni di distanza dall'uscita dell'ultimo album, dall'anima fortemente femminile e femminista, la cantautrice toscana ha scelto di alzare ulteriormente il livello, portandolo in tour in una versione live particolarmente suggestiva: il concerto disegnato “Un giorno da Psychodonna”. A Torino, l'appuntamento è fissato per questa sera alle 21 da Spazio211 in via Francesco Cigna 211, nel quartiere Barriera di Milano.

Sul palco, Bastreghi sarà accompagnata dal fumettista e illustratore Alessandro Baronciani che, memore delle esperienze già vissute al fianco di Colapesce, interpreterà per immagini le parole e le atmosfere evocate dalle canzoni di “Psychodonna”: “Lo spettacolo – spiegano gli autori – immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una stanza tutta sua, un posto dove rinascere ogni mattina rivoluzionando e inventando un nuovo mondo possibile dopo il tramonto”.

L'esperienza musicale

Anche l'esperienza musicale di chi assisterà alla serata avrà risvolti insoliti, definiti come “intimistici e trascinanti”, grazie al piano e alle elettroniche suonate dalla stessa protagonista del concerto insieme al performer, produttore e sound designer Mario Conte.