Due o tre cose sul TFF: fino al 21 novembre, sette appuntamenti di avvicinamento al Festival

Con l’arrivo del prossimo Torino Film Festival, alla 42a edizione, l’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), in sinergia con la manifestazione, ha deciso di ripercorrere la storia di questo importante festival riflettendo sul passato e sul presente del cinema a Torino. Nasce così Due o tre cose sul TFF, un ciclo di sette appuntamenti diffusi a ingresso libero, in programma dall’11 al 21 novembre.

Proiezioni, workshop incontri, dibattiti – come il dialogo tra Giulio Base (direttore del TFF) e Davide Ferrario (presidente onorario AMNC) – condurranno il pubblico all’interno del festival, esplorandone i punti di forza e le peculiarità, ma anche lo stretto legame con il territorio cittadino.

«Sono felice – dichiara Davide Ferrario – di partecipare a un progetto legato al territorio, prima che parta il nuovo TFF, che si interroghi su cosa significa fare cinema nella nostra città. Torino storicamente è stata capace di anticipare molti fenomeni. È necessario aprire forme di dialogo tra le diverse generazioni che si occupano di cinema per scambiare idee, pratiche e conoscenze. Dopo mezzanotte (che sarà proiettato all’interno della rassegna, il 19 novembre) è un film che parla anche di questo; sia da un punto tecnologico che produttivo, fu un'esperienza particolarmente innovativa che vent'anni fa conquistò il pubblico della Berlinale».

Il primo appuntamento: omaggio a Franco Cristaldi e Armando Ceste

La prima proiezione è fissata per lunedì 11 novembre ore 21,00 al Cinema Massimo (via Verdi 18, Torino) per rendere omaggio a Franco Cristaldi, nel centenario dalla nascita, attraverso la proiezione de La pattuglia sperduta di Piero Nelli, il primo lungometraggio prodotto dalla Vides con la colonna sonora composta da Goffredo Petrassi, la fotografia di Alfieri Canavero e la partecipazione alla sceneggiatura e al cast di Oscar Navarro, accreditato come Sandro Isola. Nel corso della serata sarà proiettato Due o tre cose di Armando Ceste, presentato al festival di Locarno e al Cinema Giovani del 1994.

Gli altri eventi: dai workshop al dialogo tra Giulio Base e Davide Ferrario

Il programma prosegue giovedì 14 novembre, dalle 15,00 alle 18,00 presso il Centro Studi Sereno Regis (via Garibaldi 13, Torino) con un workshop di produzione condotto da Francesca Frigo e Andrea Parena di BabyDoc Film; sabato 16 novembre alle 17,00 al Circolo dei Lettori (via Gianbattista Bogino 9, Torino) sarà presentato il libro Controcampo italiano. Cinque registi per immaginare un paese (minimum fax) alla presenza della curatrice Daniela Persico e di Edoardo Peretti; a seguire, alle ore 20,30, è in programma la proiezione di Calcinacci di Isabella Sandri e Giuseppe M. Gaudino, alla presenza degli autori in sala. Il film è stato presentato al Cinema Giovani del 1990.

Martedì 19 novembre alle 21,00, il Cinema Agnelli (via Paolo Sarpi 111, Torino) accoglierà un confronto tra Giulio Base e Davide Ferrario, seguito dalla proiezione della copia restaurata dal Museo Nazionale del Cinema di Dopo mezzanotte.

La chiusura: il corto di Luca Buzzi Reschini e gli omaggi a Giovanna Marini e a Marcello Mastroianni

Per ricordare Giovanna Marini, mercoledì 20 novembre alle 21,00 il CineTeatro Baretti (via Baretti 4, Torino) ospiterà la proiezione de I dischi del sole di Luca Pastore alla presenza in sala dell’autore, del musicologo Emilio Jona e del Presidente del CREO - Centro Ricerca Etnomusica Oralità, Franco Castelli. Il documentario, presentato in concorso al Torino Film Festival del 2004, sarà preceduto dal cortometraggio Oro e contanti di Luca Buzzi Reschini realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea, alla presenza in sala del regista e delle produttrici Valentina Noya e Luciana Dedola.

Chiude il programma la presentazione del libro Marcello Mastroianni. Il divo gentile di Barbara Rossi (Gremese), giovedì 21 novembre alle 18,00 presso la libreria Bodoni Spazio B (via Carlo Alberto 41, Torino); modera l’incontro Edoardo Peretti alla presenza dell’autrice.

Due o tre cose sul TFF è un progetto a cura di Associazione Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival realizzato con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, MiC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea”, il patrocinio della Città di Torino e la collaborazione di Museo Nazionale del Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Centro Studi Sereno Regis, Circolo dei Lettori, Unione Culturale Franco Antonicelli, Cinema Agnelli, Lacumbia Film, Libreria Bodoni, Rewind Digital, CineTeatro Baretti, Agenda del Cinema, Notte Americana.



