Volley A1/F: una Wash4green Pinerolo bella e cinica liquida Talmassons

La Cda Volley Talmassons Fvg si presenta a Villafranca Piemonte pronta per combattere, ma sbatte contro un muro. Dopo un primo set equilibrato, la Wash4green Pinerolo dilaga con bel gioco e carattere mettendo a segno il primo 3-0 della stagione.

Primo set

Pinerolo subisce Talmassons per quasi tutto il set. Dopo un vantaggio per 2-1, con muro di Sorokaite, torna avanti solo nella parte finale: 22-19. Le friulane però rosicchiano il vantaggio e annullano un match point, mentre l’altro è vanificato da un errore proprio di Sorokaite in battuta. Le ‘pinelle’ comunque non si disuniscono e Smarzek e Sylves inchiodano il parziale sul 26-24.

Secondo set

La Wash4green è più incisiva, trascinata da Perinelli con 3 punti su 6, che valgono il +3. Ma Talmassons rimette presto il match sui binari della parità: 8-8 con il muro di Kocic. Sorokaite rimette la freccia con break (10-8) e le padrone di casa si spingono sul 13-8. Le friulane cercano di rifarsi sotto, senza successo. Pinerolo accelera ancora e chiude la pratica con un attacco di Olinga Andela, subentrata a Sylves: 25-18.

Terzo set

L’inizio è un monologo pinerolese: 5-0. E le padrone di casa non abbassano la guardia. Coach Barbieri prova a raddrizzare la situazione, usando i suoi due tie break, ma non c’è storia: le ‘pinelle’ volano, portando a casa anche questo parziale con un tocco di seconda di Cambi (25-20), che ha vinto il premio di mvp.