Chiede permesso, ma in realtà cerca di rubare un cellulare a una donna alla fermata del tram

Chiedeva "permesso" alla fermata del bus, ma in realtà stava cercando di rubare dalla borsa di un'altra passeggera. Un uomo di 32 anni, di origine senegalese, è stato arrestato dalla Polizia per furto pluriaggravato.

E' successo nei giorni scorsi, alla fermata del 4 vicino a Porta Nuova. In via Sacchi un uomo aveva avvicinato una donna marocchina e aveva iniziato a mettere le mani nella sua borsa cercando di impossessarsi di quel che aveva trovato. Lo stratagemma era chiede permesso come se dovesse salire sul tram, ma nonostante la donna si spostasse, lui rimaneva vicino.