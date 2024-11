Ethereum supera i 3.000 dollari mentre PEPU va oltre i 26 milioni di dollari in prevendita

Ethereum è in piena ascesa, come dimostrano i dati di CoinMarketCap ha infatti superato di recente la soglia dei 3.000 dollari, segnando un nuovo capitolo nella sua evoluzione. Questo salto ha destato attenzione e ha alimentato la speculazione su quanto il livello di prezzo possa essere mantenuto come nuovo supporto. Trader entusiasti e osservatori curiosi stanno seguendo attentamente l'andamento di questo asset digitale dopo il suo recente superamento di una soglia critica.

Allo stesso modo gli occhi degli investitori sono tutti puntati su Pepe Unchained, la prevendita che ha raccolto oltre 26 milioni di dollari in finanziamenti, rivelandosi una delle presale più entusiasmanti dell’anno.

La situazione di Ethereum

Per quanto concerne ETH, l’impennata di fiducia degli investitori è sostenuta da afflussi record derivanti dai nuovi ETF spot lanciati di recente. Gli analisti evidenziano l'importanza di questo movimento, che coincide con le recenti performance di Ethereum, sottolineando come la spinta rialzista stia guadagnando terreno sia tra gli investitori retail sia tra quelli istituzionali.

Particolarmente degna di nota è la recente azione di prezzo di Ethereum: ha registrato un’impennata superiore al 25% negli ultimi 7 giorni e ora viene monitorata da vicino per la sua sostenibilità sopra la soglia dei 3.000$. Secondo gli esperti, i prossimi livelli di resistenza potrebbero aggirarsi intorno ai $3.200 e oltre, se l'attuale slancio dovesse continuare. Allo stato attuale ETH è scambiata a 3.137$, valore su cui si sta assestando dopo aver superato i 3.200 dollari.

Osservare gli afflussi di capitale offre una chiave di lettura del recente aumento di prezzo di Ethereum. I dati riportano afflussi netti sorprendenti, pari a 154 milioni di dollari solo nella scorsa settimana, il livello più alto da quando l’ETF ha iniziato a essere scambiato. Questo slancio è significativo, soprattutto considerando che si tratta della seconda settimana consecutiva di afflussi netti per Ethereum, segnale di un entusiasmo storico per questa alternativa digitale.

L’interesse istituzionale rafforza ulteriormente la possibilità per Ethereum di mantenersi sopra i tremila dollari, con prospettive di ulteriore crescita entro fine anno. Se questo trend rialzista si manterrà, Ethereum potrebbe stabilizzare i 3.000$ come nuovo supporto, aprendo la strada verso potenziali nuovi massimi all’avvicinarsi del 2025.

Le prospettive di Buterin

Ma non è solo l’euforia del settore cripto a fare notizia. Il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha attirato l’attenzione con nuove idee che accompagnano il recente aumento di prezzo. Ha recentemente esposto la sua visione per il "finance delle informazioni" (info finance), che considera fondamentale per rafforzare la collaborazione tra blockchain e intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira a ottimizzare il flusso di informazioni e a migliorare l'economia della conoscenza, sfruttando le capacità di Ethereum per le interazioni di mercato.

Secondo Buterin, il concetto di info finance nasce dall’esigenza di affrontare domande cruciali, creando ambienti dove il feedback e i dati vengono raccolti agevolmente tramite partecipazioni di mercato strutturate. "Le informazioni dovrebbero essere affidabili e facilmente accessibili", afferma, suggerendo possibili svolte nel rapporto tra tecnologia e finanza.

Il settore straripa di ottimismo, anche in un contesto di volatilità costante. Novembre è tradizionalmente un mese movimentato per le criptovalute, e quest’anno non fa eccezione, con gli investitori allineati su segnali rialzisti diffusi. Differenziare il proprio investimento è una parola d’ordine e quindi non si parla solo di ETH o BTC, ma anche di PEPU.

Investire in PEPU al prezzo migliore

Dal momento che Pepe Unchained è attualmente in fase di prevendita, non c’è momento migliore per investire in questo token che potrebbe potenzialmente cambiare la percezione del mercato delle meme coin. Si tratta infatti di un progetto che ha ottime potenzialità e dato l’incredibile supporto da parte degli investitori, sta ottenendo numeri record.

Il team di sviluppo vuole lanciare un ecosistema su blockchain Layer-2, permettendo così ai trader di sfruttare la maggior velocità rispetto alla Layer-1, approfittando anche dei costi di commissione inferiori. Ma non finisce qui e Pepe Unchained è pronta a diventare una piattaforma ricca di strumenti per tutti gli utenti, anche la possibilità di lanciare le proprie meme coin in maniera semplice e veloce, proprio come avviene su Pump.fun ma stavolta su chain Ethereum.

Il costo di PEPU è ancora sufficientemente basso da permettere a tutti di investire e questo è senza dubbio un momento importante in cui la partecipazione può rivelarsi redditizia sul breve e lungo periodo.

