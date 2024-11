Torino fucina del cinema con sette giorni di Tfi: incontri, laboratori e la festa in maschera al club Le Roi

Al via la settima edizione di Torino Film Industry, in programma dal 21 al 27 novembre al Circolo dei lettori. L’anno scorso la fucina del settore cinema indipendente si era chiusa con oltre mille accreditati ma anche con un futuro incerto. “Abbiamo avuto una riduzione del -30% del budget rispetto all’anno scorso” aveva commentato allora Enrico Vannucci, direttore artistico di Talents and Short Film Market, tra i fondatori degli Industry insieme a TorinoFilmLab e Film Commission Torino e Piemonte.

“Tutti gli anni diciamo che è l’ultima e invece siamo qua” commenta ora il direttore di Film Commission, Paolo Manera.

L’evento che coinvolge prima dell’inizio del Torino Film Festival gli addetti ai lavori del settore con un’intera settimana di attività tra pitching sessions, panel, workshop, one-to-one meetings, quest’anno arriva con alcune novità.

Le novità

Prima fra tutte il nuovo partner, CinemAmbiente, che si aggiunge a Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema e Talents & Short Film Market, IDS Italian Doc Screenings, Lovers Goes Industry e onLive Campus. La sua partecipazione arricchisce il calendario di appuntamenti con gli EcoTalks.

Tra le altre novità l’appuntamento all’interno dei Production Days organizzati da Film Commission che si rivolge alle sale cinematografiche, “Non delle pitching session di film in sviluppo, ma film finiti e presentati negli altri festival” spiega Manera. Un modo per anticipare agli esercenti sette film di finzione e documentari. In sala saranno presenti registi, attori e produttori che racconteranno i film e la loro importanza.

Sempre all’interno dei Production Days, tra gli ospiti ci sarà anche l’attrice Irene Maiorino de L’amica geniale, e Roberto Proia, da poco in sala con Il ragazzo con i pantaloni rosa. Novità, Spotlight on Sardinia!, un progetto che per la prima volta coinvolge una regione ospite.

I luoghi

Sette saranno i luoghi in cui si svolgeranno tutte le attività del TFI: sala Paolo Tenna che ha ospitato la presentazione del programma, il Museo di Scienze Naturali in cui si svolgerà l’opening dei lavori, il Circolo dei lettori, cuore delle attività, il cinema Greenwich Village, in cui si svolgeranno 7 proiezioni dal 21 al 27 novembre ogni sera alle 19, la sala da ballo a Le Roi Dancing Music Hall Lutrario, in cui sabato 23 novembre si terrà la festa in maschera di Torino Film Industry, il Museo del Risorgimento, in cui sarà presente un VR room aperta martedì 26 e mercoledì 27 novembre dalle 10 all 18 e infine il Mistery Bar, il cui nome sarà rivelato solo mercoledì e che sarà aperto per sette giorni durante il TFF uno spazio in cui trovarsi dopo le proiezioni serali della rassegna.

Per info e programma completo: https://www.torinofilmindustry.it/