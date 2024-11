Banca Territori del Monviso apre un nuovo ufficio di rappresentanza a Piobesi

Banca Territori del Monviso (BTM) annuncia con soddisfazione l'apertura di un nuovo ufficio di rappresentanza a Piobesi Torinese, nella sala della Torre Civica in corso Italia. La nuova sede, situata nei locali di proprietà comunale, è operativa da oggi, 12 novembre 2024, offrendo consulenze sui vari prodotti bancari destinati a famiglie e imprese piobesine, con particolare attenzione all'analisi delle specifiche esigenze del territorio.

L'ufficio sarà aperto due giorni alla settimana: il martedì dalle 09:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 10:00 alle 13:00, Pur non offrendo servizi di cassa, rappresenterà un punto di riferimento importante per la comunità, soprattutto per le famiglie e le piccole imprese locali. Per le operazioni bancarie, le filiali di Pancalieri, Osasio e Carmagnola rimarranno attive, dal lunedì al venerdì, con orario 08:30-13:25 e al pomeriggio dalle 14:20 alle 16:50 per consulenza.

“In un contesto storico in cui purtroppo molte banche stanno chiudendo le loro filiali, soprattutto nei piccoli centri, è motivo di grande soddisfazione per noi vedere una realtà come BTM, da sempre molto attenta alle esigenze dei Comuni del territorio, fare una scelta di segno opposto, aprendo un nuovo ufficio qui a Piobesi,” dichiara il sindaco di Piobesi Torinese, Fiorenzo Demichelis. “A fronte della manifestazione di interesse presentata da BTM, la nostra amministrazione ha sostenuto con convinzione questa apertura, fornendo tutto il supporto necessario, e non vogliamo nascondere la speranza che questo ufficio possa rappresentare un primo passo verso l’apertura di un nuovo sportello bancario, dopo la diaspora degli ultimi anni con la chiusura di tutte le filiali dei grandi istituti operanti in paese”.