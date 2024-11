BEST è il nuovo token nativo di Best Wallet: al via la prevendita

Quando si cercano token in prevendita, gli investitori puntano sempre su quelli con il più alto potenziale e il minor costo possibile. In questo modo, quando verranno quotati sugli exchange centralizzati e decentralizzati, è possibile ottenere dei ritorni grazie all’apprezzamento della criptovaluta.

Da ciò si può dedurre che partecipare a una prevendita al costo più basso è quasi sempre un vantaggio. Ma come fare a trovare queste prevendite per tempo? Il problema, spesso, è che queste raggiungono gli investitori più distratti quando ormai il clamore mediatico è ben oltre la soglia di convenienza. Per questo motivo la piattaforma Best Wallet potrebbe avere una marcia in più, grazie alla funzione “Upcoming Tokens”.

Quest’ultima permette infatti di trovare i token in prevendita in maniera semplice, dando tutti gli strumenti in-app affinché i trader possano acquistare le criptovalute in anticipo, prima ancora che siano rese disponibili al grande pubblico. Se vi state chiedendo come, la risposta è il token nativo BEST, appena lanciato in presale e disponibile in via esclusiva per due settimane solo per gli utenti della piattaforma.

Vai alla presale di BEST

Cos’è BEST?

BEST è il token nativo della piattaforma Best Wallet, attualmente disponibile a un prezzo vantaggioso solo ed esclusivamente per gli utenti di Best Wallet, accessibile proprio dalla schermata Upcoming Tokens di cui abbiamo parlato poc’anzi.

Potete trovarla all’interno dell’applicazione Best Wallet, sia tramite smartphone Android sia tramite smartphone Apple. Da qui, basterà partecipare alla presale al prezzo indicato, scambiando le proprie criptovalute per ottenere BEST. Se vi state chiedendo a cosa serva di preciso, è presto detto.

BEST è il token di governance, quindi sarà utile per alimentare tutto l’ecosistema in espansione della piattaforma. Sia per quanto riguarda il Best DEX, sia per quanto riguarda le funzioni future che saranno lanciate, come Best Card. Ma l’utilità non si esaurisce qui. Abbiamo infatti sottolineato come gli investitori siano sempre a caccia di criptovalute economiche, ebbene, essere in possesso del token BEST permetterà di accedere alla fase 0 delle prevendite.

In sostanza, sarà possibile acquistare token che non solo non sono quotati sugli exchange, ma la cui prevendita è ancora nelle fasi iniziali, prima che venga annunciata al pubblico. Partecipando in questo modo al prezzo più basso possibile, ci si potrà assicurare un biglietto in prima fila per l’eventuale apprezzamento alla quotazione. A ciò si aggiungono anche altri vantaggi, legati alle partnership con casinò iGaming. Chi possiede BEST, quindi, potrà ottenere giri gratuiti, bonus di deposito, giochi gratuiti e commissioni ridotte per i prelievi.

BEST è quindi un token dall’elevata utilità e risorsa estremamente preziosa per tante applicazioni Web3, non solo Best Wallet.

Prospettive di crescita

Come token principale di quello che potrebbe essere il portafoglio Web3 più avanzato del futuro, unito all'ambizioso obiettivo del progetto di raggiungere il 40% della quota di mercato entro il 2026, il token BEST è destinato a diventare una forza dominante nel settore dei portafogli cripto.

I numeri sulle transazioni supportano questa previsione di crescita. Dalla sua introduzione, avvenuta appena sei mesi fa, la piattaforma ha già elaborato oltre 21.000 transazioni di prevendita. La base di utenti dei compratori in prevendita è aumentata dell'810%, passando da 8.393 a oltre 67.000 in questo periodo.

Inoltre, la piattaforma ha mantenuto un tasso di crescita degli utenti del 50% mensile, evidenziando un'adozione crescente e consolidando ulteriormente la posizione di BEST.

Oltre alla crescita impressionante, la partecipazione da parte della comunità è stata eccezionale. Oltre 7.000 partecipanti hanno completato 75.000 missioni in soli cinque mesi come parte della stagione di ricompense di tipo airdrop.

Gli utenti possono guadagnare punti completando semplici compiti come collegare il proprio account, votare nei sondaggi, lasciare recensioni e valutare l'app. Successivamente, i token BEST verranno distribuiti in airdrop a tutti i partecipanti. Anche i numeri sui social media sono in aumento, a testimonianza della forte fiducia della community e dell'attrattiva crescente del marchio. Per restare sempre aggiornati su tutte le novità in merito a Best Wallet potete seguire la pagina X o entrare nel canale Discord ufficiale.

Vai alla presale di BEST